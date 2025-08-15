9 новых образцов РЭБ допущены к эксплуатации в Силах обороны в июле, - Минобороны

В течение июля 2025 года к эксплуатации в Силах обороны допущено 9 новых систем радиоэлектронной борьбы/разведки. 90% новинок - продукция украинского ОПК.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Минобороны продолжает пополнять арсенал средств РЭБ Сил обороны новыми образцами, которые отвечают требованиям фронта. В условиях современной войны результат выполнения военных задач во многом зависит именно от эффективности систем РЭБ/РЭБ, которые используют наши защитники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 7 месяцев 2025 года оборонное ведомство допустило к эксплуатации почти 80 образцов РЭБ/РЭР, в прошлом году - более 150. Почти все они - разработки украинских оружейников.