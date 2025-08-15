9 нових зразків РЕБ допущено до експлуатації в Силах оборони в липні, - Міноборони

Протягом липня 2025 року до експлуатації у Силах оборони допущено 9 нових систем радіоелектронної боротьби/розвідки. 90% новинок – продукція українського ОПК.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Міноборони продовжує поповнювати арсенал засобів РЕБ Сил оборони новими зразками, які відповідають вимогам фронту. В умовах сучасної війни результат виконання військових завдань багато у чому залежить саме від ефективності систем РЕБ/РЕР, які використовують наші захисники", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за 7 місяців 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації майже 80 зразків РЕБ/РЕРу, торік – понад 150. Майже всі вони – розробки українських зброярів.