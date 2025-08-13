У липні до експлуатації в Силах оборони допущено 7 нових зразків автомобілів, - Міноборони

Протягом липня 2025 року до експлуатації в Силах оборони допущено 7 нових зразків автотехніки різного призначення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що в переліку автоновинок – легкові позашляхові пікапи з одинарними та подвійними кабінами, повнопривідні мікроавтобуси, автомобільна техніка спеціального призначення.

Загалом від початку 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації майже 70 нових зразків автомобілів, більшість з них – українського виробництва. Чимало з цих зразків автотехніки за своїми ТТХ здатні виконувати широкий спектр завдань. Це спецавтомобілі, вантажівки, універсальні колісні шасі, автокрани, автомайстерні, евакуаційні тягачі-транспортери, автомобілі для перевезення важких та габаритних вантажів, причепи, напівпричепи тощо.

Також зазначається, що торік до експлуатації допустили понад 200 нових зразків автотехніки.

У Міноборони наголосили, що автомобільна техніка – важлива номенклатура озброєння, що забезпечує мобільність та логістику військ.

