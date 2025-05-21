Декілька моделей українських спецчовнів допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Так, зазначається, що човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо. Конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях - плавнях, на кам’янистих, замулених водоймах.
У Міноборони розповіли, що човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку.
Залежно від завдань човни можуть оснащуватися носовою туреллю, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними м’якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою.
Також зауважується, що ці човни вже пройшли випробування у реальних умовах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
редактор Цензора, я в шокінгу
.