Декілька моделей українських спецчовнів допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Українські спецчовни

Так, зазначається, що човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо. Конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях - плавнях, на кам’янистих, замулених водоймах.

У Міноборони розповіли, що човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку.

Залежно від завдань човни можуть оснащуватися носовою туреллю, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними м’якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою.

Також зауважується, що ці човни вже пройшли випробування у реальних умовах.

Міноборони (7643) техніка (1896) човен (25)
потрібно давно підводні Магури будувати, мо б Кримський міст грохнули..
21.05.2025 13:43 Відповісти
"помірного хвилювання водної поверхні ..."

редактор Цензора, я в шокінгу

21.05.2025 15:15 Відповісти
Для рибалки згодиться, за яку ціну продають?
21.05.2025 15:31 Відповісти
 
 