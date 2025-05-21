РУС
Несколько моделей украинских спецкатеров допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицированы и допущены к эксплуатации в Вооруженных силах Украины несколько моделей специализированных лодок украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинские спецкатера

Так, отмечается, что лодки могут выполнять широкий спектр задач в условиях как открытого моря, так и устьев рек, больших озер и тому подобное. Конструктивные особенности украинских лодок позволяют использовать их в труднодоступных местах - плавнях, на каменистых, заиленных водоемах.

В Минобороны рассказали, что лодки имеют повышенную устойчивость к умеренному волнению водной поверхности, значительную грузоподъемность и небольшую осадку.

В зависимости от задач лодки могут оснащаться носовой турелью, системами радиоэлектронной борьбы, эхолотами, лафетами, мобильными мягкими топливными баками и другим специализированным снаряжением, адаптированным к условиям современного боя.

Также отмечается, что эти лодки уже прошли испытания в реальных условиях.

Автор: 

потрібно давно підводні Магури будувати, мо б Кримський міст грохнули..
21.05.2025 13:43 Ответить
"помірного хвилювання водної поверхні ..."

редактор Цензора, я в шокінгу

.
21.05.2025 15:15 Ответить
Для рибалки згодиться, за яку ціну продають?
21.05.2025 15:31 Ответить
 
 