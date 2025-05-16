Украинский БпАК "Веспа-15" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15".

В Минобороны отмечают, что "веспа" с итальянского переводится как "оса". Беспилотные летательные аппараты "Веспа-15" способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Отмечается, что дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное "жало" украинской "Веспы" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.

Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.

