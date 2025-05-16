Український БпАК "Веспа-15" кодифіковано та допущено до використання в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
У Міноборони зауважують, що "веспа" з італійської перекладається як "оса". Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.
Зазначається, що дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може уражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.
Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені подобається)