Український БпАК "Веспа-15" кодифіковано та допущено до використання в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15".

У Міноборони зауважують, що "веспа" з італійської перекладається як "оса". Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Зазначається, що дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може уражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.

Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

