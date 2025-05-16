УКР
Український БпАК "Веспа-15" кодифіковано та допущено до використання в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Український БпАК "Веспа-15"

У Міноборони зауважують, що "веспа" з італійської перекладається як "оса". Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР вперше представило новітні морські дрони Magura V7: знищують російські літаки та кораблі. ФОТОрепортаж

Зазначається, що дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може уражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.

Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

Також дивіться: НРК "Віслюк" українського виробництва допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

безпілотник (4732) Міноборони (7638) техніка (1894)
Прямо як назва знаменитого скутера -"Vecpa"
Мені подобається)
16.05.2025 20:32 Відповісти
де, в якому місці, він авіаційний??? коптер, квадро...((
17.05.2025 02:28 Відповісти
 
 