В июле к эксплуатации в Силах обороны допущено 7 новых образцов автомобилей, - Минобороны
В течение июля 2025 года к эксплуатации в Силах обороны допущено 7 новых образцов автотехники различного назначения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Отмечается, что в перечне автоновинок - легковые внедорожные пикапы с одинарными и двойными кабинами, полноприводные микроавтобусы, автомобильная техника специального назначения.
Всего с начала 2025 года оборонное ведомство допустило к эксплуатации почти 70 новых образцов автомобилей, большинство из них - украинского производства. Многие из этих образцов автотехники по своим ТТХ способны выполнять широкий спектр задач. Это спецавтомобили, грузовики, универсальные колесные шасси, автокраны, автомастерские, эвакуационные тягачи-транспортеры, автомобили для перевозки тяжелых и габаритных грузов, прицепы, полуприцепы и т.д.
Также отмечается, что в прошлом году к эксплуатации допустили более 200 новых образцов автотехники.
В Минобороны отметили, что автомобильная техника - важная номенклатура вооружения, обеспечивающая мобильность и логистику войск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль