Зеленский встретится с Макроном после саммита Трампа и Путина на Аляске, - BFMTV
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с Владимиром Зеленским перед встречей Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.
Макрон и Зеленский "договорились встретиться после Аляски".
"Диалог между ними тесный и постоянный", - заявили в окружении французского лидера.
"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное для них время после Аляски", - сообщил Елисейский дворец, не называя конкретной даты или места.
Известно, что Зеленский в течение последних нескольких дней посетил Германию и Великобританию.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Макрон обеляет Зеленского
Ну можно не обниматься с тем
Кто на самом деле виновен в том
Что сама эта большая война началась!!!!!
Если бы президентом был ПОРОШЕНКО
Все пошло бы по другому сценарию
**** не ясно???????
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid0FyQ4ScucymS2n894bsvFrxb2M8RkuZ7skXTFFEfLz6TakJmKKg3LJ2NrtTRkYWQml?__cft__[0]=AZX8cgRfs2M5ui2p7N-5t2kY1fhz_gamk5ADiiPaqbTRPMbWF6PrS0-*************************************************************************-KO8Eccoff3L0qOXda4h7VGhspZLTtWZJdQs8rRUZ-4************************&__tn__=%2CO%2CP-R 33 мин. ·
росія стоїть на межі потрясінь, краху...
Тому путін і погодився на зустріч, щоб виторгувати якісь преференції
Воєнна економіка путіна на межі краху, - Bloomberg
росія стрімко втрачає фінансову стійкість під тягарем війни. Доходи від нафти обвалилися, дефіцит бюджету сягнув рекордних за 30 років рівнів, інфляція та ставки залишаються високими. Банкіри попереджають про ризик масштабної боргової кризи вже у найближчі 12 місяців.
Військові витрати кремля у 2025 році досягнуть $172 млрд (8% ВВП), а економіка приросла лише на 1,1% у II кварталі. На тлі падіння цін на нафту до $55 за барель та виснаження Фонду нацдобробуту банки просять прихованої держпідтримки. ВТБ повідомив про падіння чистого процентного доходу майже вдвічі.
Продовження війни загрожує новими санкціями та добиванням нафтогазових доходів. Перемир'я ж може спричинити кризу в економіці, залежній від військового замовлення, та дефолти підрядників. У будь-якому разі, російська фінансова система стоїть на межі потрясінь, які москва вже не здатна приховати
Більше нема де?
(Заголовок мандрує з одного сайту на інший, а думати редактору немає коли)