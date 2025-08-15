Зеленский встретится с Макроном после саммита Трампа и Путина на Аляске, - BFMTV

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с Владимиром Зеленским перед встречей Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

Макрон и Зеленский "договорились встретиться после Аляски".

"Диалог между ними тесный и постоянный", - заявили в окружении французского лидера.

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное для них время после Аляски", - сообщил Елисейский дворец, не называя конкретной даты или места.

Известно, что Зеленский в течение последних нескольких дней посетил Германию и Великобританию.

Читайте: Трамп заверил, что вопрос территорий будет обсуждать президент Украины, - Макрон