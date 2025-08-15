УКР
Новини
Зеленський зустрінеться із Макроном після саміту Трампа та Путіна на Алясці, - BFMTV

Зеленський зустрінеться із Макроном Що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову із Володимиром Зеленським перед зустріччю Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

Макрон та Зеленський "домовилися зустрітися після Аляски".

"Діалог між ними тісний і постійний", - заявили в оточенні французького лідера.

"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися у зручний для них час після Аляски", – повідомив Єлисейський палац, не називаючи конкретної дати чи місця.

Відомо, що Зеленський протягом останніх кількох днів відвідав Німеччину та Велику Британію.

Читайте: Трамп запевнив, що питання територій обговорюватиме президент України, - Макрон

