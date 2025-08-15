Артсистемы, танки и бронетехника: Силы беспилотных систем поразили за сутки 829 целей врага. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 14-15 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 829 уникальных целей противника.

Об этом сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

181 единица личного состава, из которых 107 - ликвидировано;

105 единиц автомобильной техники и 33 мотоцикла;

13 артиллерийских систем, 7 танков и 22 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-15.08) уничтожено/поражено 10711 целей, из которых 2498 - личный состав противника.

Смотрите также: За сутки Силы беспилотных систем поразили 749 целей захватчиков. ИНФОГРАФИКА