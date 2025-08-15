РУС
Новости Группировка Сил беспилотных операций
224 3

Артсистемы, танки и бронетехника: Силы беспилотных систем поразили за сутки 829 целей врага. ИНФОГРАФИКА

дроны, беспилотник

В течение суток 14-15 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 829 уникальных целей противника.

Об этом сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

  • 181 единица личного состава, из которых 107 - ликвидировано;
  • 105 единиц автомобильной техники и 33 мотоцикла;
  • 13 артиллерийских систем, 7 танков и 22 единицы бронетехники.

поражение

Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-15.08) уничтожено/поражено 10711 целей, из которых 2498 - личный состав противника.

Смотрите также: За сутки Силы беспилотных систем поразили 749 целей захватчиков. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ликвидация (3963) уничтожение (7672) Силы беспилотных систем (194)
То може, поки Трумп з ****** пиззять в Анкориджі, від рузьгих нічого не лишиться?
15.08.2025 19:54 Ответить
як казав пан Бобиренко (не дослівно):
на запитання студента "чи можна вирішити питання Криму діпломатичним шляхом, як каже буба?
відповідаю - вам треба терміново відчислятися з цього вишу за профнепригодністю".
15.08.2025 20:07 Ответить
Давно хотелось спросить, уникальные цели это что, чем они отличаются от не уникальных
15.08.2025 20:21 Ответить
 
 