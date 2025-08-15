Артсистемы, танки и бронетехника: Силы беспилотных систем поразили за сутки 829 целей врага. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 14-15 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 829 уникальных целей противника.
Об этом сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей:
- 181 единица личного состава, из которых 107 - ликвидировано;
- 105 единиц автомобильной техники и 33 мотоцикла;
- 13 артиллерийских систем, 7 танков и 22 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-15.08) уничтожено/поражено 10711 целей, из которых 2498 - личный состав противника.
на запитання студента "чи можна вирішити питання Криму діпломатичним шляхом, як каже буба?
відповідаю - вам треба терміново відчислятися з цього вишу за профнепригодністю".