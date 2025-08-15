Артсистеми, танки та бронетехніка: Сили безпілотних систем уразили впродовж доби 829 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 14-15 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 829 унікальних цілей противника.
Про це повідомила пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 181 одиницю особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
- 105 одиниць автомобільної техніки та 33 мотоцикли;
- 13 артилерійських систем, 7 танків та 22 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 43 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–15.08) знищено/уражено 10711 цілей, з яких 2498 – особовий склад противника.
