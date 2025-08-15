УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9498 відвідувачів онлайн
Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
276 3

Артсистеми, танки та бронетехніка: Сили безпілотних систем уразили впродовж доби 829 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

дрони, безпілотник

Впродовж доби 14-15 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 829 унікальних цілей противника.

Про це повідомила пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей:

  • 181 одиницю особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
  • 105 одиниць автомобільної техніки та 33 мотоцикли;
  • 13 артилерійських систем, 7 танків та 22 одиниці бронетехніки.

ураження

Крім того, знищено 43 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–15.08) знищено/уражено 10711 цілей, з яких 2498 – особовий склад противника.

Дивіться також: За добу Сили безпілотних систем уразили 749 цілей загарбників. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ліквідація (4352) знищення (7985) Сили безпілотних систем (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То може, поки Трумп з ****** пиззять в Анкориджі, від рузьгих нічого не лишиться?
показати весь коментар
15.08.2025 19:54 Відповісти
як казав пан Бобиренко (не дослівно):
на запитання студента "чи можна вирішити питання Криму діпломатичним шляхом, як каже буба?
відповідаю - вам треба терміново відчислятися з цього вишу за профнепригодністю".
показати весь коментар
15.08.2025 20:07 Відповісти
Давно хотелось спросить, уникальные цели это что, чем они отличаются от не уникальных
показати весь коментар
15.08.2025 20:21 Відповісти
 
 