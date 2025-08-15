1 536 8
НПЗ в Волгограде стал третьим заводом в России, который остановился после удара украинских дронов, - Bloomberg
По информации Bloomberg, нефтеперерабатывающий завод ПАО "Лукойл" в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после серии ударов украинских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что крупный Волгоградский НПЗ, который имеет проектную мощность около 300 тыс. баррелей нефти в сутки, прекратил загрузку нефти после одного из последних ударов украинских беспилотников.
Падение обломков от атаки беспилотника в четверг привело к разливу нефтепродуктов и пожару на объекте, который входит в 10 крупнейших в России, сообщает Bloomberg. По данным региональной администрации, на тушение пожара потребовалось около 19 часов.
