РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9890 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 536 8

НПЗ в Волгограде стал третьим заводом в России, который остановился после удара украинских дронов, - Bloomberg

Новокуйбышевский НПЗ

По информации Bloomberg, нефтеперерабатывающий завод ПАО "Лукойл" в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после серии ударов украинских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что крупный Волгоградский НПЗ, который имеет проектную мощность около 300 тыс. баррелей нефти в сутки, прекратил загрузку нефти после одного из последних ударов украинских беспилотников.

Падение обломков от атаки беспилотника в четверг привело к разливу нефтепродуктов и пожару на объекте, который входит в 10 крупнейших в России, сообщает Bloomberg. По данным региональной администрации, на тушение пожара потребовалось около 19 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен Волгоградский НПЗ, на заводе сильные пожары, - Генштаб

Автор: 

нефть (1967) НПЗ (264) россия (96895)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
💪 АЗОВ!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 20:46 Ответить
Якщо це так, то буду молитись, щоб цапи потрапили у полон.
показать весь комментарий
15.08.2025 21:11 Ответить
На вони на! Стерти на пил мразь!
показать весь комментарий
15.08.2025 23:19 Ответить
Не витримав напрягу - бідолаха
показать весь комментарий
15.08.2025 20:49 Ответить
не треба зупинятися - він був не останній.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:51 Ответить
Если верить гуглу, то на рф с пол сотни НПЗ крупных и средних, что не так уж много, но удары по ним не такие уж часты как хотелось бы, интересно, что больше мешает поражать их чаще и больше, их ПВО или неодобрение Запада
показать весь комментарий
15.08.2025 20:52 Ответить
А що, німці дали нам Тауруси?
показать весь комментарий
15.08.2025 22:12 Ответить
Так піндоси ж забороняють по НПЗ бити. Командири *****! Допомоги ніякої, а рило сунуть.
показать весь комментарий
15.08.2025 23:21 Ответить
 
 