Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
793 5

НПЗ у Волгограді став третім нафтопереробним заводом у Росії, що зупинився після удару українських дронів, - Bloomberg

Новокуйбишевський НПЗ

За інформацією Bloomberg, нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 тис. барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників.

Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії, повідомляє Bloomberg. За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено Волгоградський НПЗ, на заводі сильні пожежі, - Генштаб

нафта (5743) НПЗ (626) росія (67219)
💪 АЗОВ!!!
15.08.2025 20:46 Відповісти
Якщо це так, то буду молитись, щоб цапи потрапили у полон.
15.08.2025 21:11 Відповісти
Не витримав напрягу - бідолаха
15.08.2025 20:49 Відповісти
не треба зупинятися - він був не останній.
15.08.2025 20:51 Відповісти
Если верить гуглу, то на рф с пол сотни НПЗ крупных и средних, что не так уж много, но удары по ним не такие уж часты как хотелось бы, интересно, что больше мешает поражать их чаще и больше, их ПВО или неодобрение Запада
15.08.2025 20:52 Відповісти
 
 