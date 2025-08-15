НПЗ у Волгограді став третім нафтопереробним заводом у Росії, що зупинився після удару українських дронів, - Bloomberg
За інформацією Bloomberg, нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 тис. барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників.
Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії, повідомляє Bloomberg. За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.
