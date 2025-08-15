Трамп может ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", если саммит с Путиным провалится, - Bloomberg

По информации Bloomberg, США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Источники Bloomberg утверждают, что потенциальные санкции против двух российских нефтяных гигантов имеют целью сократить энергетические доходы Кремля, если саммит между Трампом и Путиным на Аляске не принесет прогресса. Учитывая опасения относительно влияния на цены, официальные лица заявляют, что Трамп надеется, что такой шаг, если он будет сделан, будет кратковременным.

Другие возможности включают дополнительные ограничения на теневой флот нефтяных танкеров РФ и дополнительные пошлины на покупателей российской нефти, включая Китай. Источники предостерегают, что любые меры могут быть внедрены постепенно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент призвал Европу присоединиться к санкциям США против Индии за покупку российской нефти

"Роснефть" и "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти, на которые, по оценкам агентства, приходится почти половина общего экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 млн баррелей в день в первом полугодии этого года.