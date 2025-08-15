РУС
Трамп может ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", если саммит с Путиным провалится, - Bloomberg

По информации Bloomberg, США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие с Украиной.

Источники Bloomberg утверждают, что потенциальные санкции против двух российских нефтяных гигантов имеют целью сократить энергетические доходы Кремля, если саммит между Трампом и Путиным на Аляске не принесет прогресса. Учитывая опасения относительно влияния на цены, официальные лица заявляют, что Трамп надеется, что такой шаг, если он будет сделан, будет кратковременным.

Другие возможности включают дополнительные ограничения на теневой флот нефтяных танкеров РФ и дополнительные пошлины на покупателей российской нефти, включая Китай. Источники предостерегают, что любые меры могут быть внедрены постепенно.

"Роснефть" и "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти, на которые, по оценкам агентства, приходится почти половина общего экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 млн баррелей в день в первом полугодии этого года.

+5
15.08.2025 23:15 Ответить
+4
Послідовно Трамп ніхера не запроваджува, а тут вдруг.... Маячня та вброс. Думаю, Трамп санкції зніме.
15.08.2025 23:06 Ответить
+4
яке воно кончене
15.08.2025 23:07 Ответить
Ага, він все може, тільки не хоче…
15.08.2025 23:04 Ответить
Може, але не запровадить.
15.08.2025 23:04 Ответить
15.08.2025 23:06 Ответить
яке воно кончене
15.08.2025 23:07 Ответить
15.08.2025 23:14 Ответить
Послідовно Трамп ніхера не запроваджува, а тут вдруг.... Маячня та вброс. Думаю, Трамп санкції зніме.
15.08.2025 23:06 Ответить
BBC

Головною темою зустрічі має стати війна в Україні.

Однак, як пише Wall Street Journal, надії Кремля пов'язані не з миром в Україні, а зі спробою вийти з міжнародної ізоляції та "перезавантажити" російсько-американські відносини.

Російські високопосадовці говорять про перспективи спільних проєктів із США в Арктиці, енергетиці та інфраструктурі.
15.08.2025 23:06 Ответить
Хутин під ціми проектами хоче получати з заходу все необхідне для раши ( для літаків, для турбін, і тд)
15.08.2025 23:15 Ответить
А чому він має провалитись? Кремлівський Пацюк хитрий, і вміє маніпулювати людьми. Ця падла все зробить, щоб улестити Трампа. Не лох якийсь з Кварталу. Все життя цим займається.
15.08.2025 23:07 Ответить
Наші санкції на роснєфть вже вилетіли. Але це не точно. Може на лукойл. Завтра буде відомо.
15.08.2025 23:08 Ответить
трапон може тільки цілувати
хвуйла в дупу
15.08.2025 23:09 Ответить
Куди ***** не цілуй - там все дупа.
15.08.2025 23:15 Ответить
Літак путлєра має стати на вічну швартовку на Алясці. Більше на планеті масштабних конфліктів ніколи не станеться.
15.08.2025 23:09 Ответить
Так думали когда Македонский дуба дал.
15.08.2025 23:34 Ответить
Аналітики! - це їм Трамп нашептав?
15.08.2025 23:10 Ответить
Може вийти, як в тому анекдоті: "Малыш очень любил Карлсона, но Папе позарез нужен был лодочный мотор". І Трамп тут зовсім не в ролі Папи, скоріше Малиша, Папа тут скоріше Дядя, і звати його Сем.
15.08.2025 23:13 Ответить
15.08.2025 23:15 Ответить
Зустріч Альцгеймера з Паркінсоном
15.08.2025 23:18 Ответить
15.08.2025 23:20 Ответить
ага - цйоми і червоний килим для ***** саме це і підтрержують😂
15.08.2025 23:20 Ответить
Та ну. Цього ж недостатньо.
15.08.2025 23:21 Ответить
Хтось в це вірить? Даже якщо ***** залізе на стіл і насере Тампону на голову то Тампон заявить що зустріч пройшла конструктивно і хорошо і що домовились домовлятися далі.
15.08.2025 23:23 Ответить
Трамп знову прослухає лекцію про "половців і пєчєнєгів", і не реальні путінські "хотєлки". Результат буде в тому, що у Трампа не буде більше аргументів проти запровадження серйозних санкцій проти РФ.
15.08.2025 23:23 Ответить
ага, надійтеся, вони обговорюють умови дружби між їх державами проти Китаю
15.08.2025 23:23 Ответить
А чего должны переговоры провалится ? Трамп мастер сделок , big deal это все его
15.08.2025 23:39 Ответить
 
 