Трамп може запровадити санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу", якщо саміт з Путіним провалиться, - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" в рамках комплексу заходів, спрямованих на те, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Джерела Bloomberg стверджують, що потенційні санкції проти двох російських нафтових гігантів мають на меті скоротити енергетичні доходи Кремля, якщо саміт між Трампом і Путіним на Алясці не принесе прогресу. З огляду на побоювання щодо впливу на ціни, офіційні особи заявляють, що Трамп сподівається, що такий крок, якщо він буде зроблений, буде короткочасним.

Інші можливості включають додаткові обмеження на тіньовий флот нафтових танкерів РФ та додаткові мита на покупців російської нафти, включаючи Китай. Джерела застерігають, що будь-які заходи можуть бути впроваджені поступово.

"Роснефть" і "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які, за оцінками агентства, припадає майже половина загального експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 млн барелів на день у першому півріччі цього року.