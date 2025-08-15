УКР
Новини Санкції США проти Росії
1 562 32

Трамп може запровадити санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу", якщо саміт з Путіним провалиться, - Bloomberg

рф,нафта

За інформацією Bloomberg, США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" в рамках комплексу заходів, спрямованих на те, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Джерела Bloomberg стверджують, що потенційні санкції проти двох російських нафтових гігантів мають на меті скоротити енергетичні доходи Кремля, якщо саміт між Трампом і Путіним на Алясці не принесе прогресу. З огляду на побоювання щодо впливу на ціни, офіційні особи заявляють, що Трамп сподівається, що такий крок, якщо він буде зроблений, буде короткочасним.

Інші можливості включають додаткові обмеження на тіньовий флот нафтових танкерів РФ та додаткові мита на покупців російської нафти, включаючи Китай. Джерела застерігають, що будь-які заходи можуть бути впроваджені поступово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент закликав Європу долучитись до санкцій США проти Індії за купівлю російської нафти

"Роснефть" і "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які, за оцінками агентства, припадає майже половина загального експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 млн барелів на день у першому півріччі цього року.

Автор: 

нафта (5743) санкції (12561) США (24049) Роснафта (315) Лукойл (126)
Топ коментарі
+11
15.08.2025 23:15 Відповісти
15.08.2025 23:15 Відповісти
+8
Наші санкції на роснєфть вже вилетіли. Але це не точно. Може на лукойл. Завтра буде відомо.
15.08.2025 23:08 Відповісти
15.08.2025 23:08 Відповісти
+6
Послідовно Трамп ніхера не запроваджува, а тут вдруг.... Маячня та вброс. Думаю, Трамп санкції зніме.
15.08.2025 23:06 Відповісти
15.08.2025 23:06 Відповісти
Ага, він все може, тільки не хоче…
15.08.2025 23:04 Відповісти
15.08.2025 23:04 Відповісти
Може, але не запровадить.
показати весь коментар
15.08.2025 23:04 Відповісти
15.08.2025 23:06 Відповісти
15.08.2025 23:06 Відповісти
яке воно кончене
15.08.2025 23:07 Відповісти
15.08.2025 23:07 Відповісти
15.08.2025 23:14 Відповісти
15.08.2025 23:14 Відповісти
15.08.2025 23:06 Відповісти
15.08.2025 23:06 Відповісти
BBC

Головною темою зустрічі має стати війна в Україні.

Однак, як пише Wall Street Journal, надії Кремля пов'язані не з миром в Україні, а зі спробою вийти з міжнародної ізоляції та "перезавантажити" російсько-американські відносини.

Російські високопосадовці говорять про перспективи спільних проєктів із США в Арктиці, енергетиці та інфраструктурі.
15.08.2025 23:06 Відповісти
15.08.2025 23:06 Відповісти
Хутин під ціми проектами хоче получати з заходу все необхідне для раши ( для літаків, для турбін, і тд)
15.08.2025 23:15 Відповісти
15.08.2025 23:15 Відповісти
А чому він має провалитись? Кремлівський Пацюк хитрий, і вміє маніпулювати людьми. Ця падла все зробить, щоб улестити Трампа. Не лох якийсь з Кварталу. Все життя цим займається.
показати весь коментар
15.08.2025 23:07 Відповісти
15.08.2025 23:08 Відповісти
15.08.2025 23:08 Відповісти
трапон може тільки цілувати
хвуйла в дупу
15.08.2025 23:09 Відповісти
15.08.2025 23:09 Відповісти
Куди ***** не цілуй - там все дупа.
15.08.2025 23:15 Відповісти
15.08.2025 23:15 Відповісти
Літак путлєра має стати на вічну швартовку на Алясці. Більше на планеті масштабних конфліктів ніколи не станеться.
15.08.2025 23:09 Відповісти
15.08.2025 23:09 Відповісти
Так думали когда Македонский дуба дал.
15.08.2025 23:34 Відповісти
15.08.2025 23:34 Відповісти
Аналітики! - це їм Трамп нашептав?
15.08.2025 23:10 Відповісти
15.08.2025 23:10 Відповісти
Може вийти, як в тому анекдоті: "Малыш очень любил Карлсона, но Папе позарез нужен был лодочный мотор". І Трамп тут зовсім не в ролі Папи, скоріше Малиша, Папа тут скоріше Дядя, і звати його Сем.
15.08.2025 23:13 Відповісти
15.08.2025 23:13 Відповісти
15.08.2025 23:15 Відповісти
15.08.2025 23:15 Відповісти
Зустріч Альцгеймера з Паркінсоном
15.08.2025 23:18 Відповісти
15.08.2025 23:18 Відповісти
15.08.2025 23:20 Відповісти
15.08.2025 23:20 Відповісти
Аж 1000 чоловік вийшло.
15.08.2025 23:55 Відповісти
15.08.2025 23:55 Відповісти
ага - цйоми і червоний килим для ***** саме це і підтрержують😂
15.08.2025 23:20 Відповісти
15.08.2025 23:20 Відповісти
Та ну. Цього ж недостатньо.
15.08.2025 23:21 Відповісти
15.08.2025 23:21 Відповісти
Хтось в це вірить? Даже якщо ***** залізе на стіл і насере Тампону на голову то Тампон заявить що зустріч пройшла конструктивно і хорошо і що домовились домовлятися далі.
15.08.2025 23:23 Відповісти
15.08.2025 23:23 Відповісти
Трамп знову прослухає лекцію про "половців і пєчєнєгів", і не реальні путінські "хотєлки". Результат буде в тому, що у Трампа не буде більше аргументів проти запровадження серйозних санкцій проти РФ.
15.08.2025 23:23 Відповісти
15.08.2025 23:23 Відповісти
ага, надійтеся, вони обговорюють умови дружби між їх державами проти Китаю
15.08.2025 23:23 Відповісти
15.08.2025 23:23 Відповісти
А чего должны переговоры провалится ? Трамп мастер сделок , big deal это все его
15.08.2025 23:39 Відповісти
15.08.2025 23:39 Відповісти
сама кращя муйня для оборудок з кацапнею? - це шмайстер.
машингвері, штурмгавері - десь так...
15.08.2025 23:43 Відповісти
15.08.2025 23:43 Відповісти
Трамп може, може, може…шкода що нічого не зробив
15.08.2025 23:45 Відповісти
15.08.2025 23:45 Відповісти
Єдина країна, яка накладає реальні санкції на *лукойл* та *роснєфть* - це Україна!
15.08.2025 23:54 Відповісти
15.08.2025 23:54 Відповісти
Очередная ложь от невероятно паскудного брехуна полковника Краснова!
15.08.2025 23:55 Відповісти
15.08.2025 23:55 Відповісти
пора признать, нихуя трамп не может
15.08.2025 23:58 Відповісти
15.08.2025 23:58 Відповісти
Тут ключове слово"може", а далі треба розвивати думку,але агент КГБ денис краснов ніколи цього не зробить.Він так вже 7 місяців запроваджує.
16.08.2025 00:34 Відповісти
16.08.2025 00:34 Відповісти
 
 