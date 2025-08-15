Глава МИД Чехии Липавский напомнил о Мюнхенском заговоре на фоне встречи Трампа с Путиным

Глава МИД Чехии Ян Липавский после начала встречи Трампа и Путина на Аляске провел аналогию с "Мюнхенским сговором", где западные страны пытались задобрить Гитлера за счет Чехословакии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель Чехии - государства, которое первым пострадало от немецкой агрессии перед началом Второй мировой войны, опубликовал твит сразу после официального начала переговоров лидеров США и России. В нем Липавский привел цитату британского политика прошлого столетия Энтони Эдена, которую тот сказал в 1938 году: "Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь".

Читайте: Началась встреча Трампа с Путиным в формате "три на три". ФОТОрепортаж

Энтони Эден в 1938 году был главой МИД Великобритании и подал в отставку в знак протеста против соглашения по умиротворению Гитлера, которое подписал в Мюнхене премьер Невилл Чемберлен. Это соглашение, известное ныне под названием "Мюнхенский сговор", предусматривало расчленение Чехословакии, чтобы удовлетворить интересы Германии и сдержать ее от агрессии.