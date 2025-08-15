Глава МИД Чехии Липавский напомнил о Мюнхенском заговоре на фоне встречи Трампа с Путиным
Глава МИД Чехии Ян Липавский после начала встречи Трампа и Путина на Аляске провел аналогию с "Мюнхенским сговором", где западные страны пытались задобрить Гитлера за счет Чехословакии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Представитель Чехии - государства, которое первым пострадало от немецкой агрессии перед началом Второй мировой войны, опубликовал твит сразу после официального начала переговоров лидеров США и России. В нем Липавский привел цитату британского политика прошлого столетия Энтони Эдена, которую тот сказал в 1938 году: "Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь".
Энтони Эден в 1938 году был главой МИД Великобритании и подал в отставку в знак протеста против соглашения по умиротворению Гитлера, которое подписал в Мюнхене премьер Невилл Чемберлен. Это соглашение, известное ныне под названием "Мюнхенский сговор", предусматривало расчленение Чехословакии, чтобы удовлетворить интересы Германии и сдержать ее от агрессии.
А ну, понапускай туману..
Так що так, - ситуація трохи інша і розклади теж...
Навіть Олімпіада проходила. В Мюнхені.
Сьогоднішнє ху-йло це Гітлер зразка 40-го року з Ковентрі та варшавським гетто.
Оце Трамп і будєт дєлать...
не лякайте і не підспівуйте алконавту Медведеву !!
Ну там ещё как бы Польша себе кусок забрала и Венгрия. Не совсем понимаю, почему про это не упомянуть. Для Польши, кстати, очень важный исторический аспект. Практически, меньше чем через год её саму оккупировали.
Я понимаю, что правда неприятная, но чем больше ее, тем меньше понтов относительно "волынской резни".