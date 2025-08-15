РУС
Глава МИД Чехии Липавский напомнил о Мюнхенском заговоре на фоне встречи Трампа с Путиным

переговоры на Аляске

Глава МИД Чехии Ян Липавский после начала встречи Трампа и Путина на Аляске провел аналогию с "Мюнхенским сговором", где западные страны пытались задобрить Гитлера за счет Чехословакии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель Чехии - государства, которое первым пострадало от немецкой агрессии перед началом Второй мировой войны, опубликовал твит сразу после официального начала переговоров лидеров США и России. В нем Липавский привел цитату британского политика прошлого столетия Энтони Эдена, которую тот сказал в 1938 году: "Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь".

Читайте: Началась встреча Трампа с Путиным в формате "три на три". ФОТОрепортаж

Энтони Эден в 1938 году был главой МИД Великобритании и подал в отставку в знак протеста против соглашения по умиротворению Гитлера, которое подписал в Мюнхене премьер Невилл Чемберлен. Это соглашение, известное ныне под названием "Мюнхенский сговор", предусматривало расчленение Чехословакии, чтобы удовлетворить интересы Германии и сдержать ее от агрессии.

Сором , Америка
16.08.2025 00:01 Ответить
трамп про це нічого не знає. У нього в голові білки в гольф грають.
15.08.2025 23:51 Ответить
Які саме, багаторозумний ти наш?
А ну, понапускай туману..
16.08.2025 00:02 Ответить
Ну Украина это не Чехословакии и рашка не Германия при гитлере, так что сейчас чуть другие расклады
15.08.2025 23:44 Ответить
Які саме, багаторозумний ти наш?
А ну, понапускай туману..
16.08.2025 00:02 Ответить
Какой туман , тут совсем разные ситуации .тут даже в статье пишется что первая пострадала Чехословакия от агресии Германи. , хотя была аннексия Австрии раньше на пол года
16.08.2025 00:24 Ответить
усьо ні так адназначна хаспада
16.08.2025 00:04 Ответить
В 36-му Германія була респектабельна правова держава. Гітлер ще нікого не вбив, а євреї там хрумали мацу по суботам. Зараз руснявий виродок ВЖЕ вбив мільйон людей і має руки по лікоть у крові.
Так що так, - ситуація трохи інша і розклади теж...
16.08.2025 00:33 Ответить
Там был 38 год, он в 25 году книгу написал и каждый день говорил про жизненное пространство не говоря когда он в 33 году пришёл к власти сразу дал добро унижать, грабить и выгонять евреев, а уже с 39 уже мыло делали с евреев и о каком ты миллионе говоришь ?
16.08.2025 00:50 Ответить
Як би там не було на 38 рік Германія ні з ким не воювала і Гітлер був рукопожатим всіма євролідерами.
Навіть Олімпіада проходила. В Мюнхені.
Сьогоднішнє ху-йло це Гітлер зразка 40-го року з Ковентрі та варшавським гетто.
16.08.2025 01:09 Ответить
Ну путя тоже сразу был рукопожатный для брикс шайки, это сейчас Трамп решил ему подлизать в надежде закончить войну, посмотрим что Трамп будет делать если он продолжит войну, если так же будет ему красную дорожку стелить то это реально уже позор
16.08.2025 01:20 Ответить
Ху-йло закінчить війну хоч завтра за умови капітуляції України.
Оце Трамп і будєт дєлать...
16.08.2025 01:23 Ответить
Для капитуляции нужно Киев брать, а это я думаю тяжко сделать
16.08.2025 01:24 Ответить
трамп про це нічого не знає. У нього в голові білки в гольф грають.
показать весь комментарий
15.08.2025 23:51 Ответить
16.08.2025 00:20 Ответить
Сором , Америка
16.08.2025 00:01 Ответить
І завершиться це ядерною війною. Цього хоче трамп для свого народу?
16.08.2025 00:05 Ответить
Не завершиться ядерною війною ,
не лякайте і не підспівуйте алконавту Медведеву !!
16.08.2025 00:11 Ответить
Це не я лякаю. Портіков каже, що здача України - це шлях до третьої світової війни. А вона вже буде з застосуванням ядерної зброї.
16.08.2025 01:01 Ответить
Это просто позор какой то ..
16.08.2025 00:22 Ответить
який був "тиск" на росію протягом 11 років - такий і результат. Говорити можна багато, але реальні дії одного дня скажуть самі за себе, цей день настав.
16.08.2025 00:40 Ответить
Помнится в 14ом тут же на Цензоре была инициатива после подобного заспамить официальные фейсбук страницы Меркель и правительства комментариями "Фрау Риббентроп". Интересно было
16.08.2025 00:53 Ответить
Ну там ещё как бы Польша себе кусок забрала и Венгрия. Не совсем понимаю, почему про это не упомянуть. Для Польши, кстати, очень важный исторический аспект. Практически, меньше чем через год её саму оккупировали.
Я понимаю, что правда неприятная, но чем больше ее, тем меньше понтов относительно "волынской резни".
16.08.2025 01:12 Ответить
Президента не позвали, как и Бенеша. История повторяется. Всегда повторяется. В Святом Писании сказано: Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. Эта псина рыжая ***** легитимизирует из изгоев, общается на равных, с уважением, поганые путинячьи лапы пожимает, вместо ввода санкций, разрыва дипотношений и тотального эмбарго. Ну не уё.бище под*****вское, а?
16.08.2025 01:49 Ответить
 
 