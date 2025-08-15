Глава МЗС Чехії Ліпавський нагадав про Мюнхенську змову на фоні зустрічі Трампа з Путіним
Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський після початку зустрічі Трампа і Путіна на Алясці провів аналогію з "Мюнхенською змовою", де західні країни намагалися задобрити Гітлера за рахунок Чехословаччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Представник Чехії – держави, яка перша постраждала від німецької агресії перед початком Другої світової війни, опублікував твіт відразу після офіційного початку переговорів лідерів США та Росії. У ньому Ліпавський навів цитату британського політика минулого сторіччя Ентоні Едена, яку той сказав у 1938 році: "Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти".
Ентоні Еден у 1938 році був очільником МЗС Великої Британії і подав у відставку на знак протесту проти угоди щодо умиротворення Гітлера, яку підписав у Мюнхені прем'єр Невілл Чемберлен. Ця угода, відома нині за назвою "Мюнхенська змова", передбачала розчленування Чехословаччини, щоби задовольнити інтереси Німеччини і стримати її від агресії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ну, понапускай туману..
Так що так, - ситуація трохи інша і розклади теж...
не лякайте і не підспівуйте алконавту Медведеву !!