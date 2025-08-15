УКР
Новини Переговори Трампа і Путіна
1 272 12

Глава МЗС Чехії Ліпавський нагадав про Мюнхенську змову на фоні зустрічі Трампа з Путіним

переговори на Алясці

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський після початку зустрічі Трампа і Путіна на Алясці провів аналогію з "Мюнхенською змовою", де західні країни намагалися задобрити Гітлера за рахунок Чехословаччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Представник Чехії – держави, яка перша постраждала від німецької агресії перед початком Другої світової війни, опублікував твіт відразу після офіційного початку переговорів лідерів США та Росії. У ньому Ліпавський навів цитату британського політика минулого сторіччя Ентоні Едена, яку той сказав у 1938 році: "Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти".

Читайте: Розпочалася зустріч Трампа з Путіним у форматі "три на три". ФОТОрепортаж

Ентоні Еден у 1938 році був очільником МЗС Великої Британії і подав у відставку на знак протесту проти угоди щодо умиротворення Гітлера, яку підписав у Мюнхені прем'єр Невілл Чемберлен. Ця угода, відома нині за назвою "Мюнхенська змова", передбачала розчленування Чехословаччини, щоби задовольнити інтереси Німеччини і стримати її від агресії.

Гітлер Адольф (70) путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) Ліпавський Ян (135)
+4
Сором , Америка
16.08.2025 00:01 Відповісти
+2
трамп про це нічого не знає. У нього в голові білки в гольф грають.
15.08.2025 23:51 Відповісти
+2
Які саме, багаторозумний ти наш?
А ну, понапускай туману..
16.08.2025 00:02 Відповісти
Ну Украина это не Чехословакии и рашка не Германия при гитлере, так что сейчас чуть другие расклады
15.08.2025 23:44 Відповісти
Які саме, багаторозумний ти наш?
А ну, понапускай туману..
16.08.2025 00:02 Відповісти
Какой туман , тут совсем разные ситуации .тут даже в статье пишется что первая пострадала Чехословакия от агресии Германи. , хотя была аннексия Австрии раньше на пол года
16.08.2025 00:24 Відповісти
усьо ні так адназначна хаспада
16.08.2025 00:04 Відповісти
В 36-му Германія була респектабельна правова держава. Гітлер ще нікого не вбив, а євреї там хрумали мацу по суботам. Зараз руснявий виродок ВЖЕ вбив мільйон людей і має руки по лікоть у крові.
Так що так, - ситуація трохи інша і розклади теж...
16.08.2025 00:33 Відповісти
15.08.2025 23:51 Відповісти
16.08.2025 00:20 Відповісти
16.08.2025 00:01 Відповісти
І завершиться це ядерною війною. Цього хоче трамп для свого народу?
16.08.2025 00:05 Відповісти
Не завершиться ядерною війною ,
не лякайте і не підспівуйте алконавту Медведеву !!
16.08.2025 00:11 Відповісти
Это просто позор какой то ..
16.08.2025 00:22 Відповісти
який був "тиск" на росію протягом 11 років - такий і результат. Говорити можна багато, але реальні дії одного дня скажуть самі за себе, цей день настав.
16.08.2025 00:40 Відповісти
 
 