Глава МЗС Чехії Ліпавський нагадав про Мюнхенську змову на фоні зустрічі Трампа з Путіним

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський після початку зустрічі Трампа і Путіна на Алясці провів аналогію з "Мюнхенською змовою", де західні країни намагалися задобрити Гітлера за рахунок Чехословаччини.

Представник Чехії – держави, яка перша постраждала від німецької агресії перед початком Другої світової війни, опублікував твіт відразу після офіційного початку переговорів лідерів США та Росії. У ньому Ліпавський навів цитату британського політика минулого сторіччя Ентоні Едена, яку той сказав у 1938 році: "Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти".

Ентоні Еден у 1938 році був очільником МЗС Великої Британії і подав у відставку на знак протесту проти угоди щодо умиротворення Гітлера, яку підписав у Мюнхені прем'єр Невілл Чемберлен. Ця угода, відома нині за назвою "Мюнхенська змова", передбачала розчленування Чехословаччини, щоби задовольнити інтереси Німеччини і стримати її від агресії.