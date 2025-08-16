Совместный обед делегаций РФ и США отменили. Трамп и Путин покидают Аляску, - Sky News

Рабочий обед с участием делегаций США и РФ отменен.

Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Ожидалось, что после переговоров состоится рабочий обед с участием Дональда Трампа, Владимира Путина, а также расширенного состава обеих делегаций.

Однако рабочий обед делегаций отменен.

Российский диктатор Путин покидает Аляску.

Также американские СМИ пишут, что Трамп возвращается в Вашингтон.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

