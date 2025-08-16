Совместный обед делегаций РФ и США отменили. Трамп и Путин покидают Аляску, - Sky News
Рабочий обед с участием делегаций США и РФ отменен.
Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Ожидалось, что после переговоров состоится рабочий обед с участием Дональда Трампа, Владимира Путина, а также расширенного состава обеих делегаций.
Однако рабочий обед делегаций отменен.
Российский диктатор Путин покидает Аляску.
Также американские СМИ пишут, что Трамп возвращается в Вашингтон.
Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Тож, короткий підсумок: ***** побувало на Алясці, а Тромб побував в дупі.
Могли б і по скайпу попиндіти
.
шоби з 18 разу зрозуміти, що тебе за лоха тримають і в вуха сцють.
.
.
"Пиши: шашлыка, три, выбросила в пропасть..."
.
.
.
Стоило царьку выехать на день из своего грёбаного королевства, как рабы напились и начали буянить...
З погляду Києва катастрофічного сценарію не сталося: Трамп та путін на "історичній" зустрічі не об'єдналися в прагненні закінчити війну в Україні за рахунок примусу України до капітуляції.
Прориву в мирному процесі теж не сталося: якщо Трамп, як обіцяв, запропонував путіну негайно припинити військові дії та розпочати справжні мирні переговори, то той, зважаючи на все, згодою не відповів. Зустрічі втрьох на горизонті теж не проглядається.
З його слів до кінця не зрозуміло, хто саме організовує зустріч і на якій стадії ця організація.
"Я думаю, ми близькі до угоди. Тепер Україна має погодитися, і, можливо, вони відмовляться", - сказав президент США.
Він додав, що порадить Зеленському укласти угоду, однак не уточнив її деталей. "Тепер все залежить від Зеленського. І від європейських країн, вони також мають бути трохи залучені", - заявив Трамп.
"Можливо, мені доведеться подумати про це через два-три тижні, але зараз цього робити не потрібно", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
Два іуди, що спаплюжили і підступно зрадили все заради чого Господь пішов на страшні муки аби врятувати людство від загибелі.
Боже, люди які заради влади і грошей готові вбивати і далі, насилуючі цей світ, мають відчути весь твій гнів, як ті, що свого часу розіп'яли Тебе, бо робоять це вже вкотре знов і знов. Це два нових іуди, два нових гітлера, два маніяка вбивці.
Трамп робив і робить все аби Україна захлиналась в крові.
Завдяки Трампу вона може тривати доки цей ... при владі.
Трамп це СОРОМ Америки
Почекайте дій перед тим як кіпишувати.
зі - крім кацапської ботні - ви кіпішуйте вже зараз.
Ай яй яй яй ні за шо ні про шо знов підтерлось воно рудим чубом!
Зустрічі Трампа і Путіна не були тет-а-тет.
Зустріч Трампа і Путіна "трьох" (президента, мініндель, помічника) зайняла 6-7 годин, але 3,5 години, не оголошених Пєсковим.
Зустрічей делегацій у повному форматі не відбулось.
Робочого сніданку (обід) не було.
Прес-конференція Путіна і Трампа (за пропозицією Трампа вони говорили саме в такому порядку) була короткою.
Ні Путін, ні Трамп не сказали нічого суттєвого про це.
Питання від журналістів не вирішували.
У своїй промові Трамп сказав, що сподівається скоро побачити Путіна.
Путін негайно відреагував: у Москві.
Трамп відповів, що це цікава пропозиція. Але він одразу помітив, що там йому може бути трохи спекотно.
Жодних зустрічей за участю Зеленського не оголошено - ні на двох, ні на трьох.
Ось чим завершився саміт.
Моє перше враження від побаченого і почутого:
Путін, звичайно, отримав ТРІУМФ.
Супровід літака Путіна з американськими винищувачами F-22, червона доріжка після прибуття, зустріч біля гелікоптера Трампа, рукостискання, вшанування американських військових, повітряний парад, порушення дипломатичної ізоляції, легіти
Це ПРОВАЛ для Трампа.
Схоже, він нічого не отримав.
НІЧОГО, що могло б представляти американську та світову громадськість
Йому знадобилося не 2 хвилини, а 3,5 години, щоб зрозуміти це.
Для США це національна ГАНЬБА.
https://aillarionov.livejournal.com/1485532.html
КанниАляска....*****,немає слів..
Харчуватися треба за режимом!
https://ua.korrespondent.net/world/4807973-putin-yavnyi-peremozhets-zustrichi-eksradnyk-trampa
Де ж те дно вже...