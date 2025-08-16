Спільний обід делегацій РФ і США скасували. Трамп та Путін залишають Аляску, - Sky News
Робочий обід за участі делегацій США та РФ скасовано.
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Очікувалося, що після переговорів відбудеться робочий обід за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна, а також розширеного складу обох делегацій.
Однак робочий обід делегацій скасовано.
Російський диктатор Путін залишає Аляску.
Також американські ЗМІ пишуть, що Трамп повертається до Вашингтону.
Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
З погляду Києва катастрофічного сценарію не сталося: Трамп та путін на "історичній" зустрічі не об'єдналися в прагненні закінчити війну в Україні за рахунок примусу України до капітуляції.
Прориву в мирному процесі теж не сталося: якщо Трамп, як обіцяв, запропонував путіну негайно припинити військові дії та розпочати справжні мирні переговори, то той, зважаючи на все, згодою не відповів. Зустрічі втрьох на горизонті теж не проглядається.
З його слів до кінця не зрозуміло, хто саме організовує зустріч і на якій стадії ця організація.
"Я думаю, ми близькі до угоди. Тепер Україна має погодитися, і, можливо, вони відмовляться", - сказав президент США.
Він додав, що порадить Зеленському укласти угоду, однак не уточнив її деталей. "Тепер все залежить від Зеленського. І від європейських країн, вони також мають бути трохи залучені", - заявив Трамп.
"Можливо, мені доведеться подумати про це через два-три тижні, але зараз цього робити не потрібно", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
Зустрічі Трампа і Путіна не були тет-а-тет.
Зустріч Трампа і Путіна "трьох" (президента, мініндель, помічника) зайняла 6-7 годин, але 3,5 години, не оголошених Пєсковим.
Зустрічей делегацій у повному форматі не відбулось.
Робочого сніданку (обід) не було.
Прес-конференція Путіна і Трампа (за пропозицією Трампа вони говорили саме в такому порядку) була короткою.
Ні Путін, ні Трамп не сказали нічого суттєвого про це.
Питання від журналістів не вирішували.
У своїй промові Трамп сказав, що сподівається скоро побачити Путіна.
Путін негайно відреагував: у Москві.
Трамп відповів, що це цікава пропозиція. Але він одразу помітив, що там йому може бути трохи спекотно.
Жодних зустрічей за участю Зеленського не оголошено - ні на двох, ні на трьох.
Ось чим завершився саміт.
Моє перше враження від побаченого і почутого:
Путін, звичайно, отримав ТРІУМФ.
Супровід літака Путіна з американськими винищувачами F-22, червона доріжка після прибуття, зустріч біля гелікоптера Трампа, рукостискання, вшанування американських військових, повітряний парад, порушення дипломатичної ізоляції, легіти
Це ПРОВАЛ для Трампа.
Схоже, він нічого не отримав.
НІЧОГО, що могло б представляти американську та світову громадськість
Йому знадобилося не 2 хвилини, а 3,5 години, щоб зрозуміти це.
Для США це національна ГАНЬБА.
