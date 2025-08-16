Спільний обід делегацій РФ і США скасували. Трамп та Путін залишають Аляску, - Sky News

Робочий обід за участі делегацій США та РФ скасовано.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Очікувалося, що після переговорів відбудеться робочий обід за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна, а також розширеного складу обох делегацій.

Однак робочий обід делегацій скасовано.

Російський диктатор Путін залишає Аляску.

Також американські ЗМІ пишуть, що Трамп повертається до Вашингтону.

Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

