9 315 88

Спільний обід делегацій РФ і США скасували. Трамп та Путін залишають Аляску, - Sky News

путін, трамп

Робочий обід за участі делегацій США та РФ скасовано. 

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Очікувалося, що після переговорів відбудеться робочий обід за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна, а також розширеного складу обох делегацій.

Однак робочий обід делегацій скасовано.

Російський диктатор Путін залишає Аляску.

Також американські ЗМІ пишуть, що Трамп повертається до Вашингтону.

Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Дивіться також: Пресконференція Трампа та Путіна завершилася. ВІДЕО (оновлено)

Топ коментарі
+44
@ (в перекладі):
Тож, короткий підсумок: ***** побувало на Алясці, а Тромб побував в дупі.
16.08.2025 03:28
+40
Такої ганьби, певне, Америка ще не мала: військові США стелять перед ногами ***** криваву доріжку:

16.08.2025 03:43
+37
це тільки трампом треба бути,
шоби з 18 разу зрозуміти, що тебе за лоха тримають і в вуха сцють.
16.08.2025 03:29
@ (в перекладі):
Тож, короткий підсумок: ***** побувало на Алясці, а Тромб побував в дупі.
16.08.2025 03:28
16.08.2025 06:54
Цікаво у скільки обійшлась ця зустріч виборцям. Два діда привезли старі дупи почекати язики.
Могли б і по скайпу попиндіти
Могли б і по скайпу попиндіти
16.08.2025 07:09
Цікаво, а Трамп набье морду Віткофу - той же казав що хутин свій хлопець і все порішають
16.08.2025 07:16
так і порішали ж

.
16.08.2025 08:04
це тільки трампом треба бути,
шоби з 18 разу зрозуміти, що тебе за лоха тримають і в вуха сцють.
16.08.2025 03:29
Хто сказав, що Трамп щось зрозумів?
16.08.2025 03:39
предпосилка...
16.08.2025 03:40
так і "раз" ще не 18-тий.

.
16.08.2025 03:41
Точно. Трамп, як залицяльник, котрий отримав "гарбуза", страшенно образився, але це зовсім не те ж саме, що "зрозумів".
16.08.2025 04:46
він так любить "друга владіміра", що навіть кушать не може

.
16.08.2025 03:40
таке ми всі вже бачили:

"Пиши: шашлыка, три, выбросила в пропасть..."

.
16.08.2025 03:46
Подивимось як будуть пояснювати 2 діди сенс цієї сходки.....
16.08.2025 04:46
а шо такоє? гівна наїлись?
16.08.2025 03:30
то просто мабуть ще зустріч не закінчилась. вона за заявою піськова має тривати 6-7 годин.. а пройшло зараз тільки 3-4 години з початку тої стрілки. тож ще рано обідати. )
16.08.2025 03:38
Трамп обіцяв через 10 хвилин закінчити ( це якщо без ланча)

.
16.08.2025 03:42
Трамп ніяк не міг відірватися від розповідей ПТНа "пра Кієв, пра турку, пра дікіх звєрєй".
16.08.2025 04:39
Но фри ланч тудей
16.08.2025 03:32
Коротше ***** як і очікувалося вперся рогом і Трумп залишився ні з чим. А час іде. Зомбонавала триває.
16.08.2025 03:42
Такої ганьби, певне, Америка ще не мала: військові США стелять перед ногами ***** криваву доріжку:

16.08.2025 03:43
здається, ці хлопці ще можуть встигнути повоювати проти орди буйла...

.
16.08.2025 03:49
Швидше б уже.
16.08.2025 04:34
не мала
16.08.2025 03:55
Пророче фото, майбутні покоління його зацінять
16.08.2025 07:03
wonderful conversation!
16.08.2025 03:46
Пуйло засрало. Боїться щоб його не отравили.
16.08.2025 03:51
putin ***** lalalalalalalala
16.08.2025 03:53
дуже симптоматично. Як там в Мініно "Такую лишьнюю неприязнь испытываю, кющать нэ могу".
16.08.2025 03:53
пуйло обкакалось їсти чужу їжу. все отруєння маряться... хоча може бути для нас добрим знаком
16.08.2025 03:57
поводили рижому по губах, підняли імідж куйлу і спаплюжили землю сша коли куйло на неї вступило.
16.08.2025 04:20
Количество погибших после взрыва на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 9 человек. Еще 120 человек ранены...
Стоило царьку выехать на день из своего грёбаного королевства, как рабы напились и начали буянить...
16.08.2025 04:23
16.08.2025 04:27
Всьо ? Каклєт по -київські не буде ? Прально , хай щі хлєбають лаптьом
16.08.2025 04:28
BBC

З погляду Києва катастрофічного сценарію не сталося: Трамп та путін на "історичній" зустрічі не об'єдналися в прагненні закінчити війну в Україні за рахунок примусу України до капітуляції.

Прориву в мирному процесі теж не сталося: якщо Трамп, як обіцяв, запропонував путіну негайно припинити військові дії та розпочати справжні мирні переговори, то той, зважаючи на все, згодою не відповів. Зустрічі втрьох на горизонті теж не проглядається.
16.08.2025 04:28
Зустрічі на вищому рівні проводять, коли все вже домовлено. На якого біса потрібна була ця - нічого не ясно. Або ж натихаря щось *порішали* і дурака валяють.
16.08.2025 04:39
В інтерв'ю телеканалу Fox News за підсумками зустрічі з Путіним Трамп заявив, що розпочинається підготовка до зустрічі за участю глав Росії та України. Ймовірність досягнення угоди Трамп назвав "досить високою", зазначивши, що тепер це залежить від Зеленського.
16.08.2025 04:51
"Якщо вони захочуть, то я буду на наступній зустрічі. Вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським та путіним та мною", - заявив Трамп в інтерв'ю.

З його слів до кінця не зрозуміло, хто саме організовує зустріч і на якій стадії ця організація.

"Я думаю, ми близькі до угоди. Тепер Україна має погодитися, і, можливо, вони відмовляться", - сказав президент США.

Він додав, що порадить Зеленському укласти угоду, однак не уточнив її деталей. "Тепер все залежить від Зеленського. І від європейських країн, вони також мають бути трохи залучені", - заявив Трамп.
16.08.2025 05:21
Трамп заявив, що оскільки сьогоднішня зустріч з президентом Росії "пройшла дуже добре", найближчим часом він не буде думати про введення вторинних санкцій щодо країн, які купують російську нафту.

"Можливо, мені доведеться подумати про це через два-три тижні, але зараз цього робити не потрібно", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
16.08.2025 05:27 Відповісти
Було б смішно, якби не було так сумно
16.08.2025 07:09 Відповісти
пожруть окремо - не схуднуть.
16.08.2025 04:33 Відповісти
Клоуни залишились без обіда.
16.08.2025 04:36 Відповісти
Тільки останній бовдур та невіглас міг чекати щось від цього цирку.
16.08.2025 04:48 Відповісти
Цікаво, а є в оточені Трампа хтось, хто "розшифрує" йому (Трампу) всі знущальні натяки з промови ПТНа, на кшталт того що він (ПТН) "радий бачити Трмпа живим", чи про "досвід спільної боротьби проти спільного ворога" ?
16.08.2025 04:52 Відповісти
То вже два *****.?
16.08.2025 04:52 Відповісти
3 - не зневажайте бубу
16.08.2025 04:56 Відповісти
Два кривавих вбивці, два безбожника, два абсолютних покидька закоханих увладу. Два мстивих старця, яким конче потрібно доказати, що вони не гірше молодих покидьків можуть знищувати людей не переймаючись моральним боком цієї справи.
Два іуди, що спаплюжили і підступно зрадили все заради чого Господь пішов на страшні муки аби врятувати людство від загибелі.
Боже, люди які заради влади і грошей готові вбивати і далі, насилуючі цей світ, мають відчути весь твій гнів, як ті, що свого часу розіп'яли Тебе, бо робоять це вже вкотре знов і знов. Це два нових іуди, два нових гітлера, два маніяка вбивці.
Трамп робив і робить все аби Україна захлиналась в крові.
16.08.2025 04:53 Відповісти
В тебе мозок з заднього проходу випав і парує, підніми негайно, застудиш
16.08.2025 06:16 Відповісти
😂
16.08.2025 06:22 Відповісти
Я думаю, що реально хоче, але я також думаю, що він не з того починає
16.08.2025 07:01 Відповісти
Це гєноцид!
16.08.2025 04:56 Відповісти
Тільки завдяки Трампу війна тривая до цього часу.
Завдяки Трампу вона може тривати доки цей ... при владі.
Трамп це СОРОМ Америки
16.08.2025 04:59 Відповісти
А продукты теперь что, собакам отдать?🤧
16.08.2025 05:08 Відповісти
Вигнав ***** зі сніданку - теж не вгодив. Навіть якщо б на голову на*рав як той голуб, і то б були незадоволені.
Почекайте дій перед тим як кіпишувати.
зі - крім кацапської ботні - ви кіпішуйте вже зараз.
16.08.2025 05:10 Відповісти
Уя. Санкции.
16.08.2025 05:21 Відповісти
Насмотрел два очка
16.08.2025 05:30 Відповісти
Скасовале? Вшйье товарищ опуй?
16.08.2025 05:34 Відповісти
Американська сторона не змогла знайти брюкву і бормотуху )
16.08.2025 05:51 Відповісти
Ай яй яй яй знов підтерлось ***** рудим чубом!
Ай яй яй яй ні за шо ні про шо знов підтерлось воно рудим чубом!
16.08.2025 05:55 Відповісти
Навіщо взагалі була ця зустріч ? Трамп витягує орків з лайна і вважає, що цього ніхто не бачить ? Сраний рудий покидьок
16.08.2025 06:06 Відповісти
Ну, рижий гандон не може відкрито робити мінєт *****, приходиться хоть щось вигадувати
16.08.2025 06:18 Відповісти
Тріумф, провал, сором.

Зустрічі Трампа і Путіна не були тет-а-тет.
Зустріч Трампа і Путіна "трьох" (президента, мініндель, помічника) зайняла 6-7 годин, але 3,5 години, не оголошених Пєсковим.
Зустрічей делегацій у повному форматі не відбулось.
Робочого сніданку (обід) не було.

Прес-конференція Путіна і Трампа (за пропозицією Трампа вони говорили саме в такому порядку) була короткою.
Ні Путін, ні Трамп не сказали нічого суттєвого про це.
Питання від журналістів не вирішували.

У своїй промові Трамп сказав, що сподівається скоро побачити Путіна.
Путін негайно відреагував: у Москві.
Трамп відповів, що це цікава пропозиція. Але він одразу помітив, що там йому може бути трохи спекотно.
Жодних зустрічей за участю Зеленського не оголошено - ні на двох, ні на трьох.

Ось чим завершився саміт.

Моє перше враження від побаченого і почутого:

Путін, звичайно, отримав ТРІУМФ.
Супровід літака Путіна з американськими винищувачами F-22, червона доріжка після прибуття, зустріч біля гелікоптера Трампа, рукостискання, вшанування американських військових, повітряний парад, порушення дипломатичної ізоляції, легіти

Це ПРОВАЛ для Трампа.
Схоже, він нічого не отримав.
НІЧОГО, що могло б представляти американську та світову громадськість
Йому знадобилося не 2 хвилини, а 3,5 години, щоб зрозуміти це.

Для США це національна ГАНЬБА.
https://aillarionov.livejournal.com/1485532.html
16.08.2025 06:16 Відповісти
Червона доріжка,Канни Аляска....*****,немає слів..
16.08.2025 06:20 Відповісти
Залишилися без обіду. Це погано.
Харчуватися треба за режимом!
16.08.2025 06:25 Відповісти
Якщо коротко, то Трамп на цій зустрічі відмивав путіна від української крові перед світовою спільнотою.
16.08.2025 06:34 Відповісти
Ну шоооо??? Посмотрел в глаза дьяволу??? Арестовал бы- стал бы героем, а так.. мочалка рыжая…
16.08.2025 06:39 Відповісти
16.08.2025 06:44 Відповісти
Трамп капіталіст та демократ. Він народився в демократії та капіталізмі і при такому устрої його поховають. А путлєр - цар. Трамп повинен хоча би робити вигляд, що переживає про майбутнє його виборців. А путлєру на підданих начхати. катя к0н€л0жица знищила державу татар, провела геноцид татар і в книжках історії написали "приєднала Крим до імперії". Як тоді 250 років тому жили піддані каті в книжках не написано. І через 200 років в книжках не напишуть як жив русскій Іван, але "великий лідер, цар, приєднав Україну до імперії" написати можуть. Чхав путлєр на всі домовленості і на рівень життя Івана. І Трамп цього не розуміє.
16.08.2025 06:59 Відповісти
Ішингер: Путін переміг на переговорах з Трампом
16.08.2025 07:00 Відповісти
Ну який в дідька обід з піндосами? ***** завжди, коли його іноді, дуже рідко пускають в зарубіжну країну, бере з собою кацапське сало, цибулю, самогон і жере це тільки в кацапському посольстві сам, шоб нікому не досталось. А жерти з американцями виходить якось не скрепно, можуть і траванути.
16.08.2025 07:04 Відповісти
і стакан свій с собою таскає
16.08.2025 07:07 Відповісти
Зря ти Дональд червону доріжку стелив цьому ОКУРКУ . Він вбивав чеченців, сирійців, українців і далі буде вбивати , якщо ви його не знищіти як Бен Ладена
16.08.2025 07:13 Відповісти
Хтось надзюрив в приготовлений обід і виклав на салаті Трамп - ШНобелівський лауреат..
16.08.2025 07:16 Відповісти
А за що годувати дармоїдів)Ніфуя не вирішили : одні обісралися на увесь світ,інші побували у цьому світі)
16.08.2025 07:27 Відповісти
Америка ляги і просять
16.08.2025 07:29 Відповісти
❤️‍🩹 Меланія Трамп передала путіну листа про викрадених дітей в Україні, - Reuters пише, що президент США особисто передав його диктатору під час переговорів.
16.08.2025 07:31 Відповісти
Триумф окурка
16.08.2025 07:32 Відповісти
16.08.2025 07:33 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4807973-putin-yavnyi-peremozhets-zustrichi-eksradnyk-trampa Путін явний переможець зустрічі - ексрадник Трампа

https://ua.korrespondent.net/world/4807973-putin-yavnyi-peremozhets-zustrichi-eksradnyk-trampa
16.08.2025 07:36 Відповісти
А як же прекрасний обід після такої прекрасної зустрічі.. трамп політично себе поховав цією зустріччю.. Китай тупо рже з Америки, скоро буде війна на Тайвані, такого довбойоба при владі в США не було і не буде, Китай не пропустить цей шанс
16.08.2025 07:57 Відповісти
Писец, там же спільний обід мав бути...
Де ж те дно вже...
16.08.2025 08:10 Відповісти
Накуй в Магадан!
16.08.2025 09:09 Відповісти
Пропав наготований хавчик!
16.08.2025 09:15 Відповісти
Пуйло здрефив, що спецслужби його просто отруять!
16.08.2025 10:20 Відповісти
 
 