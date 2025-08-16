Рашисты оккупировали Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой и Попова Яра, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Лозовой на Харьковщине. Также оккупанты продвинулись вблизи Попова Яра Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой и Попова Яра", - сказано в сообщении.
