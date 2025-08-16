РУС
3 655 6

Рашисты оккупировали Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой и Попова Яра, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Лозовой на Харьковщине. Также оккупанты продвинулись вблизи Попова Яра Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой и Попова Яра", - сказано в сообщении.

Був такий коньяк - "Зелений гай"...
16.08.2025 18:37 Ответить
Що каже з цього приводу Верховний Головнокомандувач?
16.08.2025 18:40 Ответить
ему некогда! он с андреем борисовичем до трампа едет! костюм новый купляет и речь учит!
16.08.2025 18:44 Ответить
В Зеленім Гаю днями валялись їх неживі знаменосці.
16.08.2025 18:44 Ответить
kharkov1000 і шо *****?
16.08.2025 19:14 Ответить
Схоже треба всю решту армії переводити у Третю штурмову
16.08.2025 20:12 Ответить
 
 