Рашисты оккупировали Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой и Попова Яра, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Лозовой на Харьковщине. Также оккупанты продвинулись вблизи Попова Яра Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой и Попова Яра", - сказано в сообщении.

