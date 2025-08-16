Рашисти окупували Зелений Гай та просунулися поблизу Лозової та Попового Яру, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники окупували Зелений Гай та просунулися біля Лозової на Харківщині. Також окупанти просунулися поблизу Попового Яру Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Лозової та Попового Яру", - сказано в повідомленні.
