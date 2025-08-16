УКР
4 571 6

Рашисти окупували Зелений Гай та просунулися поблизу Лозової та Попового Яру, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники окупували Зелений Гай та просунулися біля Лозової на Харківщині. Також окупанти просунулися поблизу Попового Яру Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Лозової та Попового Яру", - сказано в повідомленні.

мапи

мапи

мапи

Був такий коньяк - "Зелений гай"...
16.08.2025 18:37 Відповісти
Що каже з цього приводу Верховний Головнокомандувач?
16.08.2025 18:40 Відповісти
ему некогда! он с андреем борисовичем до трампа едет! костюм новый купляет и речь учит!
16.08.2025 18:44 Відповісти
В Зеленім Гаю днями валялись їх неживі знаменосці.
16.08.2025 18:44 Відповісти
kharkov1000 і шо *****?
16.08.2025 19:14 Відповісти
Схоже треба всю решту армії переводити у Третю штурмову
16.08.2025 20:12 Відповісти
 
 