Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 16 августа, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеский БпЛА с севера курсом на Чернигов, - сообщалось в 19:52.

Вражеский БпЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 20:42.

Обновление

Запорожская область – угроза ударных БпЛА, – сообщалось в 21:52.

Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области на Днепропетровщину (Синельниковский район), - сообщалось в 22:12.

Вражеский БпЛА курсом на Чернигов, - сообщалось в 22:27.

Ударные БпЛА на Донетчине (Краматорский и Покровский районы), - сообщалось в 22:59.

Читайте также: ПВО ликвидировала 61 вражеский БпЛА из 85, - Воздушные силы

Це лепший "друг" Трампа "бавиться". Зате Додік виграв у любого друга Вови ***** "пірігавори".
16.08.2025 21:30 Ответить
16.08.2025 21:30 Ответить
краткий висновок візіту ***** до Штатів
16.08.2025 21:31 Ответить
16.08.2025 21:31 Ответить
Дивлячись в зеркало Трамп бачить Зеленського?🧐
16.08.2025 23:48 Ответить
16.08.2025 23:48 Ответить
"Дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни. Україна залишається відданою миру і буде невтомно працювати разом із США, щоб зробити наші країни безпечнішими, сильнішими і процвітаючими", - Зеленський.
16.08.2025 21:32 Ответить
16.08.2025 21:32 Ответить
ЦЕ МИР - ви просто не розумієте))
16.08.2025 21:35 Ответить
16.08.2025 21:35 Ответить
Паліть у відповідь НПЗ. Смерть кацапам!
16.08.2025 22:19 Ответить
16.08.2025 22:19 Ответить
Летять "мирні домовленості" двох світових підорів №1, трампона та пуйла!
Це результат премовин про "мир" в Україні!
16.08.2025 22:40 Ответить
16.08.2025 22:40 Ответить
Україна вже готує гідну відповідь!!!
Відео від гаранта, хвилин так на 5-6.
Вечірня казочка, для віруючого в 🤡 електорату 🐏🐑.
16.08.2025 23:52 Ответить
16.08.2025 23:52 Ответить
Невже. Пуйло домовилось?
17.08.2025 01:21 Ответить
17.08.2025 01:21 Ответить
 
 