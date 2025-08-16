2 903 9
Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 16 августа, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Вражеский БпЛА с севера курсом на Чернигов, - сообщалось в 19:52.
Вражеский БпЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 20:42.
Обновление
Запорожская область – угроза ударных БпЛА, – сообщалось в 21:52.
Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области на Днепропетровщину (Синельниковский район), - сообщалось в 22:12.
Вражеский БпЛА курсом на Чернигов, - сообщалось в 22:27.
Ударные БпЛА на Донетчине (Краматорский и Покровский районы), - сообщалось в 22:59.
Це результат премовин про "мир" в Україні!
Відео від гаранта, хвилин так на 5-6.
Вечірня казочка, для віруючого в 🤡 електорату 🐏🐑.