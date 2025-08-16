Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 16 августа, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеский БпЛА с севера курсом на Чернигов, - сообщалось в 19:52.

Вражеский БпЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 20:42.

Обновление

Запорожская область – угроза ударных БпЛА, – сообщалось в 21:52.

Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области на Днепропетровщину (Синельниковский район), - сообщалось в 22:12.

Вражеский БпЛА курсом на Чернигов, - сообщалось в 22:27.

Ударные БпЛА на Донетчине (Краматорский и Покровский районы), - сообщалось в 22:59.

