УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9038 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 632 6

Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері суботи, 16 серпня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів, - повідомлялося о 19:52.

Ворожий БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 20:42.

Читайте також: ППО ліквідувала 61 ворожий БпЛА з 85, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4711) Повітряні сили (2945)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це лепший "друг" Трампа "бавиться". Зате Додік виграв у любого друга Вови ***** "пірігавори".
показати весь коментар
16.08.2025 21:30 Відповісти
краткий висновок візіту ***** до Штатів
показати весь коментар
16.08.2025 21:31 Відповісти
"Дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни. Україна залишається відданою миру і буде невтомно працювати разом із США, щоб зробити наші країни безпечнішими, сильнішими і процвітаючими", - Зеленський.
показати весь коментар
16.08.2025 21:32 Відповісти
ЦЕ МИР - ви просто не розумієте))
показати весь коментар
16.08.2025 21:35 Відповісти
Паліть у відповідь НПЗ. Смерть кацапам!
показати весь коментар
16.08.2025 22:19 Відповісти
Летять "мирні домовленості" двох світових підорів №1, трампона та пуйла!
Це результат премовин про "мир" в Україні!
показати весь коментар
16.08.2025 22:40 Відповісти
 
 