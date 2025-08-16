1 632 6
Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 16 серпня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів, - повідомлялося о 19:52.
Ворожий БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 20:42.
Це результат премовин про "мир" в Україні!