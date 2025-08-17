Справедливый и длительный мир в Украине является главным приоритетом, - Будрис

Литва требует от ЕС решительных шагов - новых санкций против России, увеличения помощи Украине и ускорения ее интеграции в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Мы должны придерживаться того, что работает: подготовить 19-й пакет санкций ЕС, продолжать давить на Россию, увеличить военную поддержку Украины и ускорить ее путь в ЕС, а главное - защищать принципы международного права", - говорится в заметке.

Будрис также отметил, что трансатлантическое единство остается чрезвычайно важным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины и давление на Россию остаются критически важными, - премьер Нидерландов Схооф