Справедливый и длительный мир в Украине является главным приоритетом, - Будрис
Литва требует от ЕС решительных шагов - новых санкций против России, увеличения помощи Украине и ускорения ее интеграции в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
"Мы должны придерживаться того, что работает: подготовить 19-й пакет санкций ЕС, продолжать давить на Россию, увеличить военную поддержку Украины и ускорить ее путь в ЕС, а главное - защищать принципы международного права", - говорится в заметке.
Будрис также отметил, что трансатлантическое единство остается чрезвычайно важным.
