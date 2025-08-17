УКР
Справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом, - Будріс

Кястутіс Будріс про підтримку України

Литва вимагає від ЄС рішучих кроків – нових санкцій проти Росії, збільшення допомоги Україні та прискорення її інтеграції до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Ми повинні дотримуватися того, що працює: підготувати 19-й пакет санкцій ЄС, продовжувати тиснути на Росію, збільшити військову підтримку України та прискорити її шлях в ЄС, а головне - захищати принципи міжнародного права", - йдеться в дописі.

Будріс також зазначив, що трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою.

тільки трамп і справедливість це різні речі .
17.08.2025 08:09 Відповісти
Сцить ЄС( Трампон ************ їм мита,і для них це першочергова проблема((
17.08.2025 08:13 Відповісти
 
 