113 2
Справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом, - Будріс
Литва вимагає від ЄС рішучих кроків – нових санкцій проти Росії, збільшення допомоги Україні та прискорення її інтеграції до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
"Ми повинні дотримуватися того, що працює: підготувати 19-й пакет санкцій ЄС, продовжувати тиснути на Росію, збільшити військову підтримку України та прискорити її шлях в ЄС, а головне - захищати принципи міжнародного права", - йдеться в дописі.
Будріс також зазначив, що трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
роман #583809
показати весь коментар17.08.2025 08:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor Grytselyak
показати весь коментар17.08.2025 08:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль