Министр Франции по делам Европы Аддад в сентябре посетит Киев: будут обсуждать евроинтеграционные перспективы Украины
Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что приедет в Украину в сентябре, чтобы обсудить перспективы вступления страны в ЕС. Визит состоится накануне ключевых решений Евросоюза по дальнейшему расширению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет французское издание La Tribune Dimanche.
"Я буду в Украине в сентябре, чтобы продолжить наши переговоры: цель - быстро начать первую часть переговоров", - заявил Аддад.
Он подчеркнул, что Париж полностью поддерживает стремление Украины присоединиться к европейскому сообществу. В Париже отмечают поддержку Киева, но призывают к реалистичному и поэтапному подходу.
"Россия не имеет права вето в отношении политического будущего Украины. <...> Украина имеет суверенное право выбирать свои альянсы и свое политическое направление", - отметил чиновник.
Аддад добавил, что вступление в Евросоюз это требовательный и длительный процесс, который предусматривает далеко идущие реформы для обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, независимости судебной власти, защиты меньшинств и тому подобное.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль