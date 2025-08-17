Міністр Франції у справах Європи Аддад у вересні відвідає Київ: обговорюватимуть євроінтеграційні перспективи України

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад заявив, що приїде до України у вересні, щоб обговорити перспективи вступу країни до ЄС. Візит відбудеться напередодні ключових рішень Євросоюзу щодо подальшого розширення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання La Tribune Dimanche.

"Я буду в Україні у вересні, щоб продовжити наші переговори: мета – швидко розпочати першу частину переговорів", - заявив Аддад.

Він підкреслив, що Париж повністю підтримує прагнення України приєднатися до європейської спільноти. У Парижі наголошують на підтримці Києва, але закликають до реалістичного й поетапного підходу.

"Росія не має права вето щодо політичного майбутнього України. <...> Україна має суверенне право обирати свої альянси та свій політичний напрямок", - зазначив чиновник.

Аддад додав, що вступ до Євросоюзу це вимогливий та тривалий процес, який передбачає далекосяжні реформи для гарантування верховенства права, боротьби з корупцією, незалежності судової влади, захисту меншин тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом, - Будріс