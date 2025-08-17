Сутки в Харьковской области: враг атаковал 4 населенных пункта, пострадали 5 человек
В течение суток оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами и дронами по гражданской инфраструктуре. В Ольшанах пострадали четверо местных жителей, в Барвенково произошел пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 ракета (тип устанавливается);
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 1 БпЛА типа "Молния".
В Ольшанах ударный БпЛА попал во двор частного дома. Пострадала семья местных жителей: 49-летний мужчина, его 46-летняя жена, 19-летняя дочь и 76-летняя женщина. Все получили острую реакцию на стресс. Подверглись разрушениям дом и гараж.
В селе Новая Казачья Дергачевской громады пострадал 70-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.
Утром 17 августа в городе Барвенково в результате удара беспилотника в крышу трехэтажного жилого дома произошел пожар.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Новая Казачья), частный дом, гараж, хозяйственная постройка (с. Ольшаны);
- в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (с. Приколотное).
