РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9206 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
242 0

Сутки в Харьковской области: враг атаковал 4 населенных пункта, пострадали 5 человек

В Ольшанах ударный БПЛА попал во двор частного дома

В течение суток оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами и дронами по гражданской инфраструктуре. В Ольшанах пострадали четверо местных жителей, в Барвенково произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 ракета (тип устанавливается);
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 1 БпЛА типа "Молния".

В Ольшанах ударный БпЛА попал во двор частного дома. Пострадала семья местных жителей: 49-летний мужчина, его 46-летняя жена, 19-летняя дочь и 76-летняя женщина. Все получили острую реакцию на стресс. Подверглись разрушениям дом и гараж.

В селе Новая Казачья Дергачевской громады пострадал 70-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.

Утром 17 августа в городе Барвенково в результате удара беспилотника в крышу трехэтажного жилого дома произошел пожар.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Новая Казачья), частный дом, гараж, хозяйственная постройка (с. Ольшаны);
  • в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (с. Приколотное).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили КАБами по Харьковщине: погиб мужчина, двое раненых

 

Автор: 

обстрел (29023) Харьковская область (1455) Изюмский район (127) Харьковский район (505) Барвенково (2) Новая Казачья (2) Ольшаны (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 