Доба на Харківщині: ворог атакував 4 населені пункти, постраждало 5 людей
Впродовж доби окупанти завдали ударів керованими авіабомбами та дронами по цивільній інфраструктурі. У Вільшанах постраждали четверо місцевих мешканців, у Барвінковому сталася пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА типу "Молнія".
У Вільшанах ударний БпЛА влучив у подвір’я приватного будинку. Постраждала родина місцевих мешканців: 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та 76-річна жінка. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Зазнали руйнувань будинок і гараж.
В селі Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння.
Зранку 17 серпня в місті Барвінкове внаслідок удару безпілотника в дах триповерхового житлового будинку сталася пожежа.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Нова Козача), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Вільшани);
- у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Приколотне).
