Доба на Харківщині: ворог атакував 4 населені пункти, постраждало 5 людей

Впродовж доби окупанти завдали ударів керованими авіабомбами та дронами по цивільній інфраструктурі. У Вільшанах постраждали четверо місцевих мешканців, у Барвінковому сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (тип встановлюється);

1 КАБ;

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія".

У Вільшанах ударний БпЛА влучив у подвір’я приватного будинку. Постраждала родина місцевих мешканців: 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та 76-річна жінка. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Зазнали руйнувань будинок і гараж.

В селі Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Зранку 17 серпня в місті Барвінкове внаслідок удару безпілотника в дах триповерхового житлового будинку сталася пожежа.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Нова Козача), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Вільшани);

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Приколотне).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили КАБами по Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених