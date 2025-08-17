УКР
Доба на Харківщині: ворог атакував 4 населені пункти, постраждало 5 людей

У Вільшанах ударний БпЛА влучив у подвір’я приватного будинку

Впродовж доби окупанти завдали ударів керованими авіабомбами та дронами по цивільній інфраструктурі. У Вільшанах постраждали четверо місцевих мешканців, у Барвінковому сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія".

У Вільшанах ударний БпЛА влучив у подвір’я приватного будинку. Постраждала родина місцевих мешканців: 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та 76-річна жінка. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Зазнали руйнувань будинок і гараж.

В селі Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Зранку 17 серпня в місті Барвінкове внаслідок удару безпілотника в дах триповерхового житлового будинку сталася пожежа.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Нова Козача), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Вільшани);
  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Приколотне).

обстріл (30361) Харківська область (1473) Ізюмський район (126) Харківський район (512) Барвінкове (2) Нова Козача (2) Вільшани (1)
