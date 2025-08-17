РУС
Советник Ермака призвал на протест против Путина под офис Зеленского для переговоров с Трампом

Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Сергей Лещенко 17 августа опубликовал пост, в котором призвал выйти на протест под офис Зеленского.

Лещенко призвал к протесту

"Готовы выйти на протест под Театр Франко против требования передать России неоккупированные территории Донецкой области? Это точно усилит украинскую переговорную позицию в Вашингтоне. Ставьте плюс в комментариях",- говорилось в заметке.

Правда, через некоторое время Лещенко удалил этот пост.

+3
Ти не той хто має моральне право закликати -ти той хто має право відповісти і перед людьми і перед законом за все вами скоєне
17.08.2025 13:00 Ответить
+2
Шо за чмошнік?
17.08.2025 12:58 Ответить
+2
Це Сергій Лещенко.
Діджей, ютубер, ведучий програм на 24каналі, член наглядової ради збиткової Укрзалізниці з зарплатнею в майже 300 тис.гривень на місяць.
17.08.2025 13:01 Ответить
Це сірожа з погонялом "192 квадрати".

Скандал навколо квартири Сергія Лещенка виник у вересні 2016 року, коли він придбав квартиру в новобудові у центрі Києва за 290 тисяч доларів. Громадськість зацікавилася джерелами фінансування цієї покупки, оскільки Лещенко на той час був народним депутатом.

Основні моменти скандалу

Вартість квартири:
192 квадратні метри, ціна 290 тисяч доларів.
Джерела фінансування:
Лещенко стверджував, що половину суми склали його заощадження, частина від продажу частки в "Українській правді", а іншу половину він позичив у Олени Притули та своєї дівчини Анастасії Топольської.
Звинувачення:
Було висловлено припущення про корупційну складову та невідповідність доходів Лещенка вартості квартири
17.08.2025 13:02 Ответить
Рижий п,дор буде дивитися постійну трансляцію даного протесту і перейде на бік України? Сміх та й годі.
17.08.2025 13:02 Ответить
Дурість.
17.08.2025 13:00 Ответить
Сережа з поганялом "за баксами" завжди закликав вийти безкоштовно на акції, за організацію якої йому щедро платили!
17.08.2025 13:01 Ответить
Путин конечно лох. Если бы у него хватило ума добавить к своим требованиям ещё один пункт, а именно: продление полномочий Зеленского и нынешней Рады на 5 лет, то все остальное у него прошло бы на Ура.
17.08.2025 13:03 Ответить
ху* ло зробив цю вимогу негласно для ЗМІ ...за 🤡 зеленського дЄрмак відповідає персонально ,як шо шо...
17.08.2025 13:18 Ответить
Де ж тоді Лещенко буде харчуватись?
17.08.2025 13:05 Ответить
Так і є чмошнік.
17.08.2025 13:05 Ответить
Потрібно виходити. Трамп повинен бачити, що людям а не одному Зеленського ідеї Трампа не подобаються. Так буде видно у закордонних пабліках (а вони опублікують) невизнання народом України ідей Американського маразматика.
17.08.2025 13:05 Ответить
Відкрию вам таємницю,Трампу похер на Українців,і на те що вони будуть вимагати,а цей заклик популізм,тупішого придумати неможливо,хочя для ригозелених все безглузде,тупе можливо.
17.08.2025 13:11 Ответить
!!!!!!!!!! Глибочезно ПОХЕР.
17.08.2025 13:14 Ответить
Гарна спроба, сірожа лещенко, але тут так не пройде
17.08.2025 13:13 Ответить
рудий дурник не побачив мітинги своїх громадян-виборців на Алясці та березні цього року .
17.08.2025 13:14 Ответить
Голова в нього завелика щоб хоч щось думати крім баксів
17.08.2025 13:06 Ответить
Може Лещенко якийсь і не такий вже ідеальний. Але вийти можна.
17.08.2025 13:07 Ответить
Трамп підтримує "пропозицію" ***** щодо виводу ЗСУ з Донбасу, - Fox News.
17.08.2025 13:08 Ответить
а що ЗЕленський має намір підписувати капітуляцію?Якщо так то він буде висіти разом з тобою Серьожа на майдані,як державні зрадник,люди повісять вас без всяких Майданів
17.08.2025 13:08 Ответить
Це показати підтримку а не протест.
17.08.2025 13:10 Ответить
Підтримку кому,зеленському,ви знущаєтесь чи шуткуєте?
17.08.2025 13:12 Ответить
Це "одноразовий виріб", сьогоднішній
17.08.2025 13:15 Ответить
Що за маяччня. Зелька може передати наши землі. Тоді на Франка та Зельку на вила. А Трампу воно до жопи.
17.08.2025 13:12 Ответить
Протест под *ОПой в поддержку *ОПы...
Сирожа, ты так сильно об свой анальный страпон головой ударился?
Или не головой? Но тогда тебе к проктологу, а не под *ОПу.
17.08.2025 13:16 Ответить
Серйожа, шкіра трісне !!!
17.08.2025 13:17 Ответить
 
 