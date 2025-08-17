1 485 27
Советник Ермака призвал на протест против Путина под офис Зеленского для переговоров с Трампом
Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Сергей Лещенко 17 августа опубликовал пост, в котором призвал выйти на протест под офис Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Готовы выйти на протест под Театр Франко против требования передать России неоккупированные территории Донецкой области? Это точно усилит украинскую переговорную позицию в Вашингтоне. Ставьте плюс в комментариях",- говорилось в заметке.
Правда, через некоторое время Лещенко удалил этот пост.
Топ комментарии
+3 Вадим Ва
показать весь комментарий17.08.2025 13:00 Ответить Ссылка
+2 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий17.08.2025 12:58 Ответить Ссылка
+2 Тиха Вода #607592
показать весь комментарий17.08.2025 13:01 Ответить Ссылка
Скандал навколо квартири Сергія Лещенка виник у вересні 2016 року, коли він придбав квартиру в новобудові у центрі Києва за 290 тисяч доларів. Громадськість зацікавилася джерелами фінансування цієї покупки, оскільки Лещенко на той час був народним депутатом.
Основні моменти скандалу
Вартість квартири:
192 квадратні метри, ціна 290 тисяч доларів.
Джерела фінансування:
Лещенко стверджував, що половину суми склали його заощадження, частина від продажу частки в "Українській правді", а іншу половину він позичив у Олени Притули та своєї дівчини Анастасії Топольської.
Звинувачення:
Було висловлено припущення про корупційну складову та невідповідність доходів Лещенка вартості квартири
Діджей, ютубер, ведучий програм на 24каналі, член наглядової ради збиткової Укрзалізниці з зарплатнею в майже 300 тис.гривень на місяць.
Сирожа, ты так сильно об свой анальный страпон головой ударился?
Или не головой? Но тогда тебе к проктологу, а не под *ОПу.