Советник Ермака призвал на протест против Путина под офис Зеленского для переговоров с Трампом

Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Сергей Лещенко 17 августа опубликовал пост, в котором призвал выйти на протест под офис Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовы выйти на протест под Театр Франко против требования передать России неоккупированные территории Донецкой области? Это точно усилит украинскую переговорную позицию в Вашингтоне. Ставьте плюс в комментариях",- говорилось в заметке.

Правда, через некоторое время Лещенко удалил этот пост.

