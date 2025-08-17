УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8625 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки
1 256 21

Радник Єрмака закликав на протест проти Путіна під офіс Зеленського для переговорів з Трампом

лещенко

Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко 17 серпня опублікував пост, у якому закликав вийти на протест під офіс Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Лещенко закликав до протесту

"Чи готові вийти на протест під Театр Франка проти вимоги передати Росії неокуповані території Донецької області? Це точно посилить українську переговорну позицію у Вашингтоні. Ставте плюс у коментарях",- йшлося у дописі.

Щоправда, через деякий час Лещенко видалив цей пост. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лещенко прирівняв Зеленського до Володимира Великого

Автор: 

Лещенко Сергій (504) протест (2441) Єрмак Андрій (1413)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ти не той хто має моральне право закликати -ти той хто має право відповісти і перед людьми і перед законом за все вами скоєне
показати весь коментар
17.08.2025 13:00 Відповісти
+2
Шо за чмошнік?
показати весь коментар
17.08.2025 12:58 Відповісти
+2
Це Сергій Лещенко.
Діджей, ютубер, ведучий програм на 24каналі, член наглядової ради збиткової Укрзалізниці з зарплатнею в майже 300 тис.гривень на місяць.
показати весь коментар
17.08.2025 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо за чмошнік?
показати весь коментар
17.08.2025 12:58 Відповісти
Це сірожа з погонялом "192 квадрати".

Скандал навколо квартири Сергія Лещенка виник у вересні 2016 року, коли він придбав квартиру в новобудові у центрі Києва за 290 тисяч доларів. Громадськість зацікавилася джерелами фінансування цієї покупки, оскільки Лещенко на той час був народним депутатом.

Основні моменти скандалу

Вартість квартири:
192 квадратні метри, ціна 290 тисяч доларів.
Джерела фінансування:
Лещенко стверджував, що половину суми склали його заощадження, частина від продажу частки в "Українській правді", а іншу половину він позичив у Олени Притули та своєї дівчини Анастасії Топольської.
Звинувачення:
Було висловлено припущення про корупційну складову та невідповідність доходів Лещенка вартості квартири
показати весь коментар
17.08.2025 13:02 Відповісти
Рижий п,дор буде дивитися постійну трансляцію даного протесту і перейде на бік України? Сміх та й годі.
показати весь коментар
17.08.2025 13:02 Відповісти
Ти не той хто має моральне право закликати -ти той хто має право відповісти і перед людьми і перед законом за все вами скоєне
показати весь коментар
17.08.2025 13:00 Відповісти
Дурість.
показати весь коментар
17.08.2025 13:00 Відповісти
Це Сергій Лещенко.
Діджей, ютубер, ведучий програм на 24каналі, член наглядової ради збиткової Укрзалізниці з зарплатнею в майже 300 тис.гривень на місяць.
показати весь коментар
17.08.2025 13:01 Відповісти
Сережа з поганялом "за баксами" завжди закликав вийти безкоштовно на акції, за організацію якої йому щедро платили!
показати весь коментар
17.08.2025 13:01 Відповісти
Путин конечно лох. Если бы у него хватило ума добавить к своим требованиям ещё один пункт, а именно: продление полномочий Зеленского и нынешней Рады на 5 лет, то все остальное у него прошло бы на Ура.
показати весь коментар
17.08.2025 13:03 Відповісти
Де ж тоді Лещенко буде харчуватись?
показати весь коментар
17.08.2025 13:05 Відповісти
Так і є чмошнік.
показати весь коментар
17.08.2025 13:05 Відповісти
Потрібно виходити. Трамп повинен бачити, що людям а не одному Зеленського ідеї Трампа не подобаються. Так буде видно у закордонних пабліках (а вони опублікують) невизнання народом України ідей Американського маразматика.
показати весь коментар
17.08.2025 13:05 Відповісти
Відкрию вам таємницю,Трампу похер на Українців,і на те що вони будуть вимагати,а цей заклик популізм,тупішого придумати неможливо,хочя для ригозелених все безглузде,тупе можливо.
показати весь коментар
17.08.2025 13:11 Відповісти
Гарна спроба, сірожа лещенко, але тут так не пройде
показати весь коментар
17.08.2025 13:13 Відповісти
Голова в нього завелика щоб хоч щось думати крім баксів
показати весь коментар
17.08.2025 13:06 Відповісти
Може Лещенко якийсь і не такий вже ідеальний. Але вийти можна.
показати весь коментар
17.08.2025 13:07 Відповісти
Трамп підтримує "пропозицію" ***** щодо виводу ЗСУ з Донбасу, - Fox News.
показати весь коментар
17.08.2025 13:08 Відповісти
а що ЗЕленський має намір підписувати капітуляцію?Якщо так то він буде висіти разом з тобою Серьожа на майдані,як державні зрадник,люди повісять вас без всяких Майданів
показати весь коментар
17.08.2025 13:08 Відповісти
Це показати підтримку а не протест.
показати весь коментар
17.08.2025 13:10 Відповісти
Підтримку кому,зеленському,ви знущаєтесь чи шуткуєте?
показати весь коментар
17.08.2025 13:12 Відповісти
Що за маяччня. Зелька може передати наши землі. Тоді на Франка та Зельку на вила. А Трампу воно до жопи.
показати весь коментар
17.08.2025 13:12 Відповісти
 
 