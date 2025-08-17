Радник Єрмака закликав на протест проти Путіна під офіс Зеленського для переговорів з Трампом

Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко 17 серпня опублікував пост, у якому закликав вийти на протест під офіс Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи готові вийти на протест під Театр Франка проти вимоги передати Росії неокуповані території Донецької області? Це точно посилить українську переговорну позицію у Вашингтоні. Ставте плюс у коментарях",- йшлося у дописі.

Щоправда, через деякий час Лещенко видалив цей пост.

