Радник Єрмака закликав на протест проти Путіна під офіс Зеленського для переговорів з Трампом
Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко 17 серпня опублікував пост, у якому закликав вийти на протест під офіс Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чи готові вийти на протест під Театр Франка проти вимоги передати Росії неокуповані території Донецької області? Це точно посилить українську переговорну позицію у Вашингтоні. Ставте плюс у коментарях",- йшлося у дописі.
Щоправда, через деякий час Лещенко видалив цей пост.
Скандал навколо квартири Сергія Лещенка виник у вересні 2016 року, коли він придбав квартиру в новобудові у центрі Києва за 290 тисяч доларів. Громадськість зацікавилася джерелами фінансування цієї покупки, оскільки Лещенко на той час був народним депутатом.
Основні моменти скандалу
Вартість квартири:
192 квадратні метри, ціна 290 тисяч доларів.
Джерела фінансування:
Лещенко стверджував, що половину суми склали його заощадження, частина від продажу частки в "Українській правді", а іншу половину він позичив у Олени Притули та своєї дівчини Анастасії Топольської.
Звинувачення:
Було висловлено припущення про корупційну складову та невідповідність доходів Лещенка вартості квартири
Діджей, ютубер, ведучий програм на 24каналі, член наглядової ради збиткової Укрзалізниці з зарплатнею в майже 300 тис.гривень на місяць.