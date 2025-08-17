Зеленский: Необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Будем говорить об этом в Вашингтоне
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ выдвигает слишком много требований для прекращения огня.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства заявил, что Путин имеет "много требований, но мы не знаем всех".
"Если их реально так много, как мы об этом слышали, тогда займет много времени, чтобы пройтись по всем им, и невозможно сделать это под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать", - подчеркнул Зеленский.
Віддати оркам Донецьку область, з півмільйоном людей, за гарну фотку з Трампом?
🤔
про що ти зібрався говорити? з ким?
хто тебе буде слухати?
стільки біди, скільки наробила оця зе!гніда не зробив ніхто!!!
Може це вже шизофренія "найвеличнішого" - сам погано усвідомлює, що несе?
Буде чай на Говерлі.