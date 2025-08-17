Зеленский: Необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Будем говорить об этом в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ выдвигает слишком много требований для прекращения огня.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства заявил, что Путин имеет "много требований, но мы не знаем всех".

"Если их реально так много, как мы об этом слышали, тогда займет много времени, чтобы пройтись по всем им, и невозможно сделать это под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать", - подчеркнул Зеленский.

