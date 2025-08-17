РУС
Зеленский: Необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Будем говорить об этом в Вашингтоне

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ выдвигает слишком много требований для прекращения огня.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства заявил, что Путин имеет "много требований, но мы не знаем всех".

"Если их реально так много, как мы об этом слышали, тогда займет много времени, чтобы пройтись по всем им, и невозможно сделать это под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Война в Украине может завершиться до Рождества, если будет трехсторонняя встреча, - Грэм

+13
кому ти цікаве, кончене зелене гундосе чмо?
про що ти зібрався говорити? з ким?
хто тебе буде слухати?
стільки біди, скільки наробила оця зе!гніда не зробив ніхто!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 16:37 Ответить
+10
Якою "фінальною угодою"?
Віддати оркам Донецьку область, з півмільйоном людей, за гарну фотку з Трампом?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:34 Ответить
+7
Зеленський, ти про яку фінальну угоду сказав? Ти зібрався підписувати капітуляцію перед москалями? Та ти не будеш знати де на Землі сховатися, рано чи пізно будеш відповідати за зраду.
Може це вже шизофренія "найвеличнішого" - сам погано усвідомлює, що несе?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:44 Ответить
А то просто віддати бо "заберуть"? Може ще тебе віддати чи жінку твою?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:44 Ответить
І ніякої допомоги від США вже нема.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:46 Ответить
А, так ти кацапня. Ок...
показать весь комментарий
17.08.2025 16:53 Ответить
Ні, орки 4-6 областей хочуть..
показать весь комментарий
17.08.2025 16:41 Ответить
Ну так нехай прийдуть та заберуть,якщо зможуть,
показать весь комментарий
17.08.2025 17:31 Ответить
Не в тему.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:34 Ответить
Ху.йл0 должен покинуть Украину.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:34 Ответить
А якщо він відмовиться - на цей випадок є якийсь запасний план?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:42 Ответить
Это война на истощение..
показать весь комментарий
17.08.2025 16:45 Ответить
*****...о наркоманське - ти про це мріяв з 19 року і тобі допомогли такіж під.ри-українці.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:36 Ответить
Надо просто перестать стрєлять2?
🤔
показать весь комментарий
17.08.2025 16:36 Ответить
Оскільки територіяльне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. Якщо Росія відмовляється, тоді треба нові санкції», - підсумував Зеленський
показать весь комментарий
17.08.2025 16:37 Ответить
Припинити вогонь - ти так розказуєш немов би це Україна напала на рашку
показать весь комментарий
17.08.2025 16:39 Ответить
Наркомана поплавило.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:41 Ответить
Прям - перевернутий блазень за картами Таро..
показать весь комментарий
17.08.2025 16:43 Ответить
******** театр, а як же кава в Криму...
показать весь комментарий
17.08.2025 16:46 Ответить
Походу кава відміняється.
Буде чай на Говерлі.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:23 Ответить
йой вашу дівізію.. куди нас женуть??
показать весь комментарий
17.08.2025 19:20 Ответить
Припинення вогню конче потрібне *****. Якщо припинити бойові дії то кацапи поповнять запаси зброї швидше за нас і наші втрати зростуть. Кацапи навербують найманців і завезуть свіжих корейців. Десь читав що вже й китайці у кацапів зявились...
показать весь комментарий
17.08.2025 16:55 Ответить
Есть, но не военные, а найманцы.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:04 Ответить
Напевне косять під найманців. В Китаї КПК має повну владу. Це агенти які мають вивчати дії кацапської армії як потенційного ворога - китайці планували на 2030 СібірьНаш, але, схоже, буде затримка...
показать весь комментарий
17.08.2025 17:15 Ответить
Не не знаю шо они там смогут разведать, но они не воюют как отдельные подразделения, по типу корейцев, и их быстро отправляют на фарш,
показать весь комментарий
17.08.2025 17:28 Ответить
Двое таких попало, где-то с месяц взад, в плен. рассказывали про жизню.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:31 Ответить
Х-лостан покувыркался бы еще максимум год, а при надлежащих санкциях, помощи оружием и того меньше. Но тут амерский лохторат выбрал эту рыжую псину... и все стало непонятно.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:03 Ответить
-" дядя Вова, ми с тобой..."
показать весь комментарий
17.08.2025 17:03 Ответить
Тобто президент України прямо говорить що зараз усі його думки про договорняк?
показать весь комментарий
17.08.2025 17:35 Ответить
якщо зільеш територіх тоді, знімай военний стан, прибирай тцкунів, відкривай кордони
показать весь комментарий
17.08.2025 17:51 Ответить
Ішака на гіляку!
показать весь комментарий
17.08.2025 18:47 Ответить
це ішак розпродав ЯО, танки і стратавіацію з ракетами?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:30 Ответить
 
 