УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9183 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
1 068 25

Зеленський: Необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Будемо говорити про це у Вашингтоні

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ висуває надто багато вимог для припинення вогню.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що Путін має "багато вимог, але ми не знаємо всіх". 

"Якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по всіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Війна в Україні може завершитися до Різдва, якщо буде тристороння зустріч, - Грем

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) росія (67230) припинення вогню (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
кому ти цікаве, кончене зелене гундосе чмо?
про що ти зібрався говорити? з ким?
хто тебе буде слухати?
стільки біди, скільки наробила оця зе!гніда не зробив ніхто!!!
показати весь коментар
17.08.2025 16:37 Відповісти
+5
Якою "фінальною угодою"?
Віддати оркам Донецьку область, з півмільйоном людей, за гарну фотку з Трампом?
показати весь коментар
17.08.2025 16:34 Відповісти
+5
*****...о наркоманське - ти про це мріяв з 19 року і тобі допомогли такіж під.ри-українці.
показати весь коментар
17.08.2025 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якою "фінальною угодою"?
Віддати оркам Донецьку область, з півмільйоном людей, за гарну фотку з Трампом?
показати весь коментар
17.08.2025 16:34 Відповісти
А то просто віддати бо "заберуть"? Може ще тебе віддати чи жінку твою?
показати весь коментар
17.08.2025 16:44 Відповісти
І ніякої допомоги від США вже нема.
показати весь коментар
17.08.2025 16:46 Відповісти
А, так ти кацапня. Ок...
показати весь коментар
17.08.2025 16:53 Відповісти
Ні, орки 4-6 областей хочуть..
показати весь коментар
17.08.2025 16:41 Відповісти
Ху.йл0 должен покинуть Украину.
показати весь коментар
17.08.2025 16:34 Відповісти
А якщо він відмовиться - на цей випадок є якийсь запасний план?
показати весь коментар
17.08.2025 16:42 Відповісти
Это война на истощение..
показати весь коментар
17.08.2025 16:45 Відповісти
*****...о наркоманське - ти про це мріяв з 19 року і тобі допомогли такіж під.ри-українці.
показати весь коментар
17.08.2025 16:36 Відповісти
Надо просто перестать стрєлять2?
🤔
показати весь коментар
17.08.2025 16:36 Відповісти
кому ти цікаве, кончене зелене гундосе чмо?
про що ти зібрався говорити? з ким?
хто тебе буде слухати?
стільки біди, скільки наробила оця зе!гніда не зробив ніхто!!!
показати весь коментар
17.08.2025 16:37 Відповісти
Оскільки територіяльне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. Якщо Росія відмовляється, тоді треба нові санкції», - підсумував Зеленський
показати весь коментар
17.08.2025 16:37 Відповісти
Припинити вогонь - ти так розказуєш немов би це Україна напала на рашку
показати весь коментар
17.08.2025 16:39 Відповісти
Наркомана поплавило.
показати весь коментар
17.08.2025 16:41 Відповісти
Прям - перевернутий блазень за картами Таро..
показати весь коментар
17.08.2025 16:43 Відповісти
Зеленський, ти про яку фінальну угоду сказав? Ти зібрався підписувати капітуляцію перед москалями? Та ти не будеш знати де на Землі сховатися, рано чи пізно будеш відповідати за зраду.
Може це вже шизофренія "найвеличнішого" - сам погано усвідомлює, що несе?
показати весь коментар
17.08.2025 16:44 Відповісти
******** театр, а як же кава в Криму...
показати весь коментар
17.08.2025 16:46 Відповісти
Походу кава відміняється.
Буде чай на Говерлі.
показати весь коментар
17.08.2025 17:23 Відповісти
Припинення вогню конче потрібне *****. Якщо припинити бойові дії то кацапи поповнять запаси зброї швидше за нас і наші втрати зростуть. Кацапи навербують найманців і завезуть свіжих корейців. Десь читав що вже й китайці у кацапів зявились...
показати весь коментар
17.08.2025 16:55 Відповісти
Есть, но не военные, а найманцы.
показати весь коментар
17.08.2025 17:04 Відповісти
Напевне косять під найманців. В Китаї КПК має повну владу. Це агенти які мають вивчати дії кацапської армії як потенційного ворога - китайці планували на 2030 СібірьНаш, але, схоже, буде затримка...
показати весь коментар
17.08.2025 17:15 Відповісти
Х-лостан покувыркался бы еще максимум год, а при надлежащих санкциях, помощи оружием и того меньше. Но тут амерский лохторат выбрал эту рыжую псину... и все стало непонятно.
показати весь коментар
17.08.2025 17:03 Відповісти
-" дядя Вова, ми с тобой..."
показати весь коментар
17.08.2025 17:03 Відповісти
 
 