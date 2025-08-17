Зеленський: Необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Будемо говорити про це у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ висуває надто багато вимог для припинення вогню.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що Путін має "багато вимог, але ми не знаємо всіх".

"Якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по всіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити", - наголосив Зеленський.

