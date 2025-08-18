ПВО ликвидировала 88 вражеских БПЛА из 140, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 18 августа российские захватчики атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М и 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БПЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)