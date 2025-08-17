Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы
Вечером 17 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- "Шахеды" на юго-восточном направлении Днепропетровщины курсом на север!
- БпЛА на восточном направлении Днепропетровщины курсом на Павлоград и Харьковщину.
- "Шахеды" на западе Донецкой области курсом на север!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль