РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10081 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников
687 0

Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 17 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • "Шахеды" на юго-восточном направлении Днепропетровщины курсом на север!
  • БпЛА на восточном направлении Днепропетровщины курсом на Павлоград и Харьковщину.
  • "Шахеды" на западе Донецкой области курсом на север!

Читайте: РФ планирует выпустить 79 тыс. "Шахедов" в 2025 году, - ГУР

Автор: 

Воздушные силы (2606) Шахед (1385) война в Украине (5703)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 