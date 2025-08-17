1 072 2
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 17 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- "Шахеди" на південно-східному напрямку Дніпропетровщини курсом на північ!
- БпЛА на східному напрямку Дніпропетровщини курсом на Павлоград та Харківщину.
- "Шахеди" на заході Донеччини курсом на північ!
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини курсом на південно-західний напрямок.
- БпЛА на півдні Запоріжжя курсом на північ.
- Кілька груп БпЛА на заході Херсонщини курсом в Чорне море.
