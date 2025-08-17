УКР
Новини Атака безпілотників
1 072 2

Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 17 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • "Шахеди" на південно-східному напрямку Дніпропетровщини курсом на північ!
  • БпЛА на східному напрямку Дніпропетровщини курсом на Павлоград та Харківщину.
  • "Шахеди" на заході Донеччини курсом на північ!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА на півдні Запоріжжя курсом на північ.
  • Кілька груп БпЛА на заході Херсонщини курсом в Чорне море.

Автор: 

Повітряні сили (2947) Шахед (1390) війна в Україні (5742)
Українські ракети «Фламінго» дальністю понад 3000 км вже у серійному виробництві, - АР.
показати весь коментар
17.08.2025 22:55 Відповісти
Ловці шахедів стають все жирнійші і жирнійші.
Стерненко, михуйлова, пердула, чмут
показати весь коментар
17.08.2025 23:00 Відповісти
 
 