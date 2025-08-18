РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12772 посетителя онлайн
Новости Незаконное пересечение границы
905 5

Раскрыта еще одна схема незаконной переправки граждан за границу: задержаны девять нарушителей. ФОТОрепортаж

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду Госпогранслужбы разоблачили еще одну схему незаконной переправки граждан за границу.

Вблизи госграницы между Украиной и Молодовой пограничники остановили легковушку, в которой ехало сразу восемь пассажиров, информирует Цензор.НЕТ

Один из них был администратором Telegram-канала и должен был указать шестерым "клиентам" безопасный путь в непризнанное Приднестровье. За это они заплатили организатору от $7,5 до $8,5 тысяч в криптовалюте, еще 5000 гривен стоили услуги водителя. Теперь обоим грозит уголовная ответственность. На пассажиров составлены административные протоколы. Средства и автомобиль изъяли.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Раздельнянского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры.

пересечение

нарушители

нарушители

Смотрите: Пограничники уничтожили вражеские позиции, автомобиль, танк и укрытие на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6759) граница (5327) Молдова (1911)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
$64000.За такі гроші ті бариги мали ухилянтів на руках за кордон однести.
показать весь комментарий
18.08.2025 12:39 Ответить
Тому розраховуватись потрібно після надання послуги, а ніяк на перед
Скільки бачив таких новин, а про долю коштів не чув ніразу. Їх хоч повертають власникам?
показать весь комментарий
18.08.2025 12:55 Ответить
А нагуя, уже усьо покой -дрюжба-америцька жвачка, Вава Сцянич капітуляцію підпише і усьо, можна усім уже зьйобуватися куди подалі з цього хабадського концтабора.
показать весь комментарий
18.08.2025 12:55 Ответить
Життя нестерпне у тих, в кого під вікном вічна ресторанна музика, автостоянка, траса з байкерами та іншими гонщиками.... Краще їх випустити,- все одно за таке :"щасливе" життя воювати не будуть.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:07 Ответить
По галасливих попередніх схемах-когл і як покарали? Погрозили пальчиком,сказали більше так не робити. Порахували грошенята та й розійшлись? Журналісти,де ваше розслідування? Де Міндіч,Трухін,Комарницький,Куницький та інша пи...братія? Чого про них забули?
показать весь комментарий
18.08.2025 13:13 Ответить
 
 