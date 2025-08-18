Раскрыта еще одна схема незаконной переправки граждан за границу: задержаны девять нарушителей. ФОТОрепортаж

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду Госпогранслужбы разоблачили еще одну схему незаконной переправки граждан за границу.

Вблизи госграницы между Украиной и Молодовой пограничники остановили легковушку, в которой ехало сразу восемь пассажиров, информирует Цензор.НЕТ

Один из них был администратором Telegram-канала и должен был указать шестерым "клиентам" безопасный путь в непризнанное Приднестровье. За это они заплатили организатору от $7,5 до $8,5 тысяч в криптовалюте, еще 5000 гривен стоили услуги водителя. Теперь обоим грозит уголовная ответственность. На пассажиров составлены административные протоколы. Средства и автомобиль изъяли.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Раздельнянского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры.

Смотрите: Пограничники уничтожили вражеские позиции, автомобиль, танк и укрытие на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО