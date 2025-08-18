Викрито ще одну схему незаконного переправлення громадян за кордон: затримано дев’ятьох порушників. ФОТОрепортаж
Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону Держприкордонслужби викрили ще одну схему незаконного переправлення громадян за кордон.
Поблизу держрубежу між Україною та Молодовою прикордонники зупинили легковик, у якому їхало одразу восьмеро пасажирів, інформує Цензор.НЕТ
Один з них був адміністратором Telegram-каналу та мав вказати шістьом "клієнтам" безпечний шлях до невизнаного Придністров’я. За це вони заплатили організатору від $7,5 до $8,5 тисяч у криптовалюті, ще 5000 гривень коштували послуги водія. Тепер обидвом загрожує кримінальна відповідальність. На пасажирів складено адміністративні протоколи. Кошти та автівку вилучили.
Заходи проводились спільно зі співробітниками Роздільнянського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Роздільнянської окружної прокуратури.
Скільки бачив таких новин, а про долю коштів не чув ніразу. Їх хоч повертають власникам?