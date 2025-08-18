УКР
Прикордонники знищили ворожі позиції, автівку, танк та укриття на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Стрікс" знищили ворожу позицію, автівку, танк та два укриття противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

армія рф (18483) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) танк (2108) знищення (7998)
А це не той, з американським прапором?
18.08.2025 12:21 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Двуреченский "плацдарм" российских оккупантов превратился на правом берегу Оскола в трупную свалку.
Лесные тропы завалены трупами РОВ, некоторые из которых лежат с прошлой зимы и их никто не эвакуирует. Оккупанты живут среди гниющих тел своих же "коллег".
Напомню, что для организации на правом берегу Оскола "плацдарма" 6-я ОВА выделила силы 68-й МСД, но очень скоро ей потребовалось подкрепление. Таковым стала отправка 27-й ОМСБр из состава 1-й ТА. То есть, можно только себе представить, какие реальные потери у РОВ на этом участке фронта, с учётом того, что 68-я МСД не справилась с поставленной задачей и ей была оказана поддержка в виде дополнительной бригады.
https://x.com/zloy_odessit/status/1957365652563575256?t=y7D4BSlwoaqbmDxqNL4rWw&s=19 Видео же, весьма красноречиво это подтверждает."
18.08.2025 12:26 Відповісти
 
 