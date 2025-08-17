Бійці "Азову" не дали окупантам закріпитися у Катеринівці Донецької області та знищили їхню техніку. ВIДЕО

Воїни 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" не дали російським військам закріпитися у Катеринівці Донецької області.

Про це вони повідомили у себе у соцмережах, оприлюднивши кадри зі знищенням ворожих штурмовиків, інформує Цензор.НЕТ.

На них видно, що на захоплення Катеринівки загарбники кинули не лише живу силу, а й бронетехніку.

"Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами", - йдеться у повідомленні.

