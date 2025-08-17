УКР
Бійці "Азову" не дали окупантам закріпитися у Катеринівці Донецької області та знищили їхню техніку. ВIДЕО

Воїни 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" не дали російським військам закріпитися у Катеринівці Донецької області.

Про це вони повідомили у себе у соцмережах, оприлюднивши кадри зі знищенням ворожих штурмовиків, інформує Цензор.НЕТ.

На них видно, що на захоплення Катеринівки загарбники кинули не лише живу силу, а й бронетехніку.

"Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами", - йдеться у повідомленні.

армія рф (18477) знищення (7992) Донецька область (9336) Краматорський район (591) Катеринівка (5)
Як книжка пише
17.08.2025 23:01 Відповісти
Слава ЗСУ!
17.08.2025 23:02 Відповісти
На 26 секунді каzап полетів на концерт до Кобзона.
17.08.2025 23:04 Відповісти
За чим, воєнний злочинець - *****, послав московитів, те вони і отримали, від Хліборобів, в Мирній Україні!!!
Смерть, московитам з ******* і тютіною!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
17.08.2025 23:05 Відповісти
 
 