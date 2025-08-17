УКР
Бійці 53 ОМБр атакували російський танк, БМП та укриття ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські військові з батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха завдали серію точних ударів по російській бронетехніці на Лиманському напрямку. Під вогнем дронів опинилися танк, БМП та укриття ворога.

Про результати бою повідомили на сторінці батальйону SIGNUM, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники накрили техніку та живу силу окупантів, через що росіяни були змушені тікакти з позицій. ВIДЕО

