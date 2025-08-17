Бойцы 53 ОМБр атаковали российский танк, БМП и укрытия врага на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские военные из батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха нанесли серию точных ударов по российской бронетехнике на Лиманском направлении. Под огнем дронов оказались танк, БМП и укрытия врага.
О результатах боя сообщили на странице батальона SIGNUM, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль