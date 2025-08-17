РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8476 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
400 0

Бойцы 53 ОМБр атаковали российский танк, БМП и укрытия врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские военные из батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха нанесли серию точных ударов по российской бронетехнике на Лиманском направлении. Под огнем дронов оказались танк, БМП и укрытия врага.

О результатах боя сообщили на странице батальона SIGNUM, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники накрыли технику и живую силу оккупантов, из-за чего россияне были вынуждены бежать с позиций. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20325) уничтожение (7679) 53 отдельная механизированная бригада (130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 