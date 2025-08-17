РУС
Бойцы "Азова" не дали оккупантам закрепиться в Катериновке Донецкой области и уничтожили их технику. ВИДЕО

Воины 12-й бригады специального назначения "Азов" не дали российским войскам закрепиться в Катериновке Донецкой области.

Об этом они сообщили у себя в соцсетях, обнародовав кадры с уничтожением вражеских штурмовиков, информирует Цензор.НЕТ.

На них видно, что на захват Катериновки захватчики бросили не только живую силу, но и бронетехнику.

"Вражеская техника была сожжена, а пехота добита FPV-дронами", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы 53 ОМБр атаковали российский танк, БМП и укрытия врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20325) уничтожение (7679) Донецкая область (10517) Краматорский район (585) Катериновка (5)
Як книжка пише
17.08.2025 23:01 Ответить
Слава ЗСУ!
17.08.2025 23:02 Ответить
На 26 секунді каzап полетів на концерт до Кобзона.
17.08.2025 23:04 Ответить
За чим, воєнний злочинець - *****, послав московитів, те вони і отримали, від Хліборобів, в Мирній Україні!!!
Смерть, московитам з ******* і тютіною!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
17.08.2025 23:05 Ответить
 
 