Бойцы "Азова" не дали оккупантам закрепиться в Катериновке Донецкой области и уничтожили их технику. ВИДЕО
Воины 12-й бригады специального назначения "Азов" не дали российским войскам закрепиться в Катериновке Донецкой области.
Об этом они сообщили у себя в соцсетях, обнародовав кадры с уничтожением вражеских штурмовиков, информирует Цензор.НЕТ.
На них видно, что на захват Катериновки захватчики бросили не только живую силу, но и бронетехнику.
"Вражеская техника была сожжена, а пехота добита FPV-дронами", - говорится в сообщении.
Смерть, московитам з ******* і тютіною!
Слава Захисникам України та їх Родинам!