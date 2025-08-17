Бойцы "Азова" не дали оккупантам закрепиться в Катериновке Донецкой области и уничтожили их технику. ВИДЕО

Воины 12-й бригады специального назначения "Азов" не дали российским войскам закрепиться в Катериновке Донецкой области.

Об этом они сообщили у себя в соцсетях, обнародовав кадры с уничтожением вражеских штурмовиков, информирует Цензор.НЕТ.

На них видно, что на захват Катериновки захватчики бросили не только живую силу, но и бронетехнику.

"Вражеская техника была сожжена, а пехота добита FPV-дронами", - говорится в сообщении.

