РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12772 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте Уничтожение российских оккупантов
497 2

Пограничники уничтожили вражеские позиции, автомобиль, танк и укрытия на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Стрикс" уничтожили вражескую позицию, машину, танк и два укрытия противника на Южно-Слобожанском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Бойцы "Азова" не дали оккупантам закрепиться в Катериновке Донецкой области и уничтожили их технику. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20331) Госпогранслужба (6759) танк (2296) уничтожение (7685)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А це не той, з американським прапором?
показать весь комментарий
18.08.2025 12:21 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Двуреченский "плацдарм" российских оккупантов превратился на правом берегу Оскола в трупную свалку.
Лесные тропы завалены трупами РОВ, некоторые из которых лежат с прошлой зимы и их никто не эвакуирует. Оккупанты живут среди гниющих тел своих же "коллег".
Напомню, что для организации на правом берегу Оскола "плацдарма" 6-я ОВА выделила силы 68-й МСД, но очень скоро ей потребовалось подкрепление. Таковым стала отправка 27-й ОМСБр из состава 1-й ТА. То есть, можно только себе представить, какие реальные потери у РОВ на этом участке фронта, с учётом того, что 68-я МСД не справилась с поставленной задачей и ей была оказана поддержка в виде дополнительной бригады.
https://x.com/zloy_odessit/status/1957365652563575256?t=y7D4BSlwoaqbmDxqNL4rWw&s=19 Видео же, весьма красноречиво это подтверждает."
показать весь комментарий
18.08.2025 12:26 Ответить
 
 