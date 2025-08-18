В Киеве простились с военным и художником Давидом Чичканом. ФОТОрепортаж

18 августа в Киеве попрощались с художником и военнослужащим Давидом Чичканом. Друзья, родные, побратимы и поклонники творчества художника пришли провести в последний путь защитника.

Около 11 часов утра все желающие могли попрощаться с Чичканом на Майдане Независимости.

В последний путь военного провожали с флагами с анархистской символикой, поскольку сам художник имел анархистские взгляды, которые демонстрировал в своем творчестве.

С Михайловской улицы люди колонной пошли к майдану Независимости скандируя "Слава Герою Давиду Чичкану".











"Он мог посвятить себя искусству, но он выбрал защиту Родины. Он никогда не прятался за спинами собрата. Он честно и добросовестно выполнял свои обязанности. Он был искренним к людям, он мог найти подход к любому побратиму. Для нас это большая потеря, но Герои не умирают!" - сказал во время прощания с побратимом Максим Тютюнник.

1 октября 2024 года Давид Чичкан сообщил, что мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Погиб художник 10 августа, отражая атаку врага на Запорожском направлении.

Давид Чичкан родился в 1986 году в семье художника, представителя Новой волны в украинском современном искусстве, участника группы Парижская коммуна Ильи Чичкана. Дед Давида, Аркадий Чичкан, был художником-нонконформистом, участником легендарной Выставки 13-ти (1979). Прадед - советский художник-соцреалист Леонид Чичкан.