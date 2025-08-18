У Києві попрощалися з військовим та художником Давидом Чичканом. ФОТОрепортаж

18 серпня у Києві попрощалися з художником та військовослужбовцем Давидом Чичканом. Друзі, рідні, побратими та шанувальники творчості митця прийшли провести в останню путь захисника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske.

Близько 11 години ранку всі бажаючі могли попрощатися з Чичканом на Майдані Незалежності.

В останню путь військового проводжали з прапорами з анархістською символікою, адже сам художник мав анархістські погляди, які демонстрував у своїй творчості.

З Михайлівської вулиці люди колоною пішли до майдану Незалежності скандуючи "Слава Герою Давиду Чичкану".











"Він міг присвятити себе мистецтву, але він обрав захист Батьківщини. Він ніколи не ховався за спинами побратима. Він чесно та сумлінно виконував свої обов’язки. Він був щирим до людей, він міг знайти підхід до будь-якого побратима. Для нас це велика втрата, але Герої не вмирають!" - сказав під час прощання з побратимом Максим Тютюнник.

1 жовтня 2024 року Давид Чичкан повідомив, що мобілізувався до Збройних сил України. Загинув художник 10 серпня, відбиваючи атаку ворога на Запорізькому напрямку.

Давид Чичкан народився у 1986 році в родині художника, представника Нової хвилі в українському сучасному мистецтві, учасника групи Паризька комуна Іллі Чичкана. Дідусь Давида, Аркадій Чичкан, був художником-нонконформістом, учасником легендарної Виставки 13-ти (1979). Прадідусь — радянський художник-соцреаліст Леонід Чичкан.