На войне погиб украинский художник Михаил Климченко

В бою за Украину погиб украинский художник, член Национального союза художников Украины Михаил Климченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в университете имени Карпенко-Карого.

Отмечается, что Михаил получил смертельные ранения на передовой. Ему было 49 лет.

Михаил Климченко был известным мастером монументально-декоративного искусства: создавал мозаики и витражи для храмов и частных домов. Его работы можно увидеть в Киеве, Харькове, на Черкасщине и Сумщине.

Среди них - мозаика "Архистратиг Михаил" в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путивле, триптих "Святой Иоанн Предтеча на Иордане" в Харькове, витражи с изображениями Николая Чудотворца, святых Кирилла и Мефодия, великомучеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона.

Климченко был членом Национального союза художников Украины с 2006 года, а в 2009-м стал победителем международного конкурса художественных изделий из стекла "ВетроПрофи".

В 1990-х годах работал художником в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. Последние годы посвятил творческой работе.

В университете выразили искренние соболезнования семье художника, его друзьям, коллегам и всем, кто его знал.

