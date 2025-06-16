РУС
На войне погиб украинский художник Михаил Климченко

Погиб Михаил Климченко

В бою за Украину погиб украинский художник, член Национального союза художников Украины Михаил Климченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в университете имени Карпенко-Карого.

Отмечается, что Михаил получил смертельные ранения на передовой. Ему было 49 лет.

Михаил Климченко был известным мастером монументально-декоративного искусства: создавал мозаики и витражи для храмов и частных домов. Его работы можно увидеть в Киеве, Харькове, на Черкасщине и Сумщине.

Среди них - мозаика "Архистратиг Михаил" в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путивле, триптих "Святой Иоанн Предтеча на Иордане" в Харькове, витражи с изображениями Николая Чудотворца, святых Кирилла и Мефодия, великомучеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона.

Климченко был членом Национального союза художников Украины с 2006 года, а в 2009-м стал победителем международного конкурса художественных изделий из стекла "ВетроПрофи".

В 1990-х годах работал художником в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. Последние годы посвятил творческой работе.

В университете выразили искренние соболезнования семье художника, его друзьям, коллегам и всем, кто его знал.

16.06.2025 08:30 Ответить
Як шкода. Скільки чудових людей втрачає Україна.
Слава герою!
16.06.2025 08:39 Ответить
😥
16.06.2025 08:42 Ответить
На жаль Україна втрачає кращих ,в той час як у ворога біосміття. Вічна память.
16.06.2025 08:45 Ответить
95 шапітолій бронює товстунів у чорних сарафанах замість митців - пріоритети zeвлади(
16.06.2025 09:33 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
16.06.2025 10:22 Ответить
Чому не пишуть, загинув тракторист чи сантехнік???. Чи в нас воюють тільки актори і футболісти?
16.06.2025 10:41 Ответить
в корні неправильно поставлене питання: чого не пишуть про буржуазну верхівку......у радянської верхівки під час 1941-1945 років діти воювали на війні, зокрема обидва сини Сталіна були на фронті, один з них в полон попав і в концтаборі загинув, загинув син на фронті Мікояна, Хрущова....а в нас з 2014 жодного 200-го з буржуазної верхівки, все діти робітників, селян гинуть та інтелегенції...
16.06.2025 11:13 Ответить
 
 