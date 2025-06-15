На войне погиб украинский актер и военный Юрий Фелипенко
Актер и военный Юрий Фелипенко погиб на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ. трагическое известие сообщила его жена Екатерина Мотрич.
"Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили",
- написала Екатерина Мотрич.
Блогер добавила, что все детали прощания с Юрием Фелипенко и дату захоронения она сообщит позже.
Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения актер присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.
До этого Юрий сам занимался волонтерством и помогал военным.
Юрий Фелипенко сыграл много ролей в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Также сыграл главную роль - следователя Андрея в фильме "Цвета страсти".
Світла памʼть Юрію та щирі співчуття його родині 😭
- А *****?!
Задонатьта на ВСУ, кому вірите.
Щоб вбити кацапа на війні.
це не приємно і огидно !!
Звісно , що є люди відомі і публічні , яких знає якась частина громадян ,
а є не публічні , але їх обʼєднує одна мета - це любов до своєі країни і
її захист !!
А які люди, такі й відписування!! Саветскі онуки , від отих, друх, таваріщь і брат….
Слава Україні! Памятаймо Героїв, що ЖИТТЯ поклали за свободу України, від московитів!!