РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7764 посетителя онлайн
Новости Потери Украины
11 141 25

На войне погиб украинский актер и военный Юрий Фелипенко

Юрий Фелипенко

Актер и военный Юрий Фелипенко погиб на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ. трагическое известие сообщила его жена Екатерина Мотрич.

"Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили",
- написала Екатерина Мотрич.

Блогер добавила, что все детали прощания с Юрием Фелипенко и дату захоронения она сообщит позже.

юрий,фелипенко

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения актер присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

До этого Юрий сам занимался волонтерством и помогал военным.

Юрий Фелипенко сыграл много ролей в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Также сыграл главную роль - следователя Андрея в фильме "Цвета страсти".

Также читайте: Украина завершила этап репатриации погибших защитников железнодорожным транспортом, - СБУ

Автор: 

потери (4559) война в Украине (6200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
15.06.2025 15:36 Ответить
+33
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показать весь комментарий
15.06.2025 15:38 Ответить
+32
Дуже боляче і сумно прощатися з Героями України 😪😪😪
Світла памʼть Юрію та щирі співчуття його родині 😭
показать весь комментарий
15.06.2025 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.06.2025 15:36 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показать весь комментарий
15.06.2025 15:38 Ответить
Дуже боляче і сумно прощатися з Героями України 😪😪😪
Світла памʼть Юрію та щирі співчуття його родині 😭
показать весь комментарий
15.06.2025 15:42 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦 ... а 🤡 з ОПи грає президента, та здає Українську Землю ,яку захищають справжні Актори Воїни 😢 !!!...
показать весь комментарий
15.06.2025 15:42 Ответить
Як пишеться в мемуарах, під час війни британці правдами і неправдами старалися своїх митців зберегти. Бо, скажімо, посередній скрипаль дозріває до якогось рівня років з 15.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:53 Ответить
А строителями и металлургами сразу рождаются? Или слесарями и плотниками? Или тебе даже под такой новостью где погиб хороший человек,надо свое гавно оставить ,что в Украине все не так
показать весь комментарий
15.06.2025 16:14 Ответить
Слухай, рускій, я не винна в тому, що ти не в'їхав, про що я написала. По статистиці посередній музикант народжується один на 10 000 населення. Коротше, тобі туди, до строітєлєй.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:34 Ответить
Ты написала какую-то херню под статьей где погиб воин,патриот своей страны. Я кстати тоже солдат ВСУ,но раз ,,русский,,значит русский. Тебе виднее.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:49 Ответить
- Русіш культуріш?
- А *****?!
показать весь комментарий
15.06.2025 17:20 Ответить
Актор... Прожив - як зіграв, зіграв - як прожив... Завіса. Оплески. Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:13 Ответить
Дуже печально. Ще один українець. Та і актор був хороший.
Задонатьта на ВСУ, кому вірите.
Щоб вбити кацапа на війні.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:15 Ответить
😥
показать весь комментарий
15.06.2025 16:18 Ответить
Чому не пишуть, що загинув тракторист, токар і тд. Чи це не люди.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:33 Ответить
Токар? Це тепер така рідкість! Вони всі за бронюванням сидять!
показать весь комментарий
15.06.2025 16:37 Ответить
Поки ти будеш чекати, що мажорна падаль піде воювати, буряти прийдуть в твою хату.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:31 Ответить
Хочеш таке читати - йди в Твіттер. Тут повідомляють про тих, про яких ти міг колись чути. По тій же причині є новини що якийсь футболіст пішов на пенсію. А новина про токара з сусіднього містечка, що пішов на пенсію не публікують. Бо ти не знаєш про нього. І автоматично відкинеш цю інфу.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:08 Ответить
Вічна пам ять загиблим героям. Не пробачимо.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:35 Ответить
Здається, що тільки актори, футболісти гинуть. А хто тоді захищає?
показать весь комментарий
15.06.2025 16:38 Ответить
Навіть під такою сумною звісткою мудрий нарід не омине нагоди обісрати один одного.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:04 Ответить
Вічна слава та пам'ять тобі, Воїне! Спочивай з миром! Ширі співчуття дружині Катерині та рідним Героя!!
показать весь комментарий
15.06.2025 17:08 Ответить
Люди , схаменіться і не ображайте один одного на форумі -
це не приємно і огидно !!
Звісно , що є люди відомі і публічні , яких знає якась частина громадян ,
а є не публічні , але їх обʼєднує одна мета - це любов до своєі країни і
її захист !!
показать весь комментарий
15.06.2025 17:21 Ответить
Низький уклін Захиснику України та його Родині!
А які люди, такі й відписування!! Саветскі онуки , від отих, друх, таваріщь і брат….
Слава Україні! Памятаймо Героїв, що ЖИТТЯ поклали за свободу України, від московитів!!
показать весь комментарий
15.06.2025 17:31 Ответить
Вечная память павшим героям защитникам Украины!
показать весь комментарий
15.06.2025 20:30 Ответить
 
 