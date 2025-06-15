На війні загинув український актор та військовий Юрій Феліпенко

Актор і військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ. трагічну звістку повідомила його дружина Катерина Мотрич.

"Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили",

– написала Катерина Мотрич.

Блогерка додала, що всі деталі прощання з Юрієм Феліпенком і дату поховання вона повідомить згодом.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення актор долучився до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

До цього Юрій сам займався волонтерством і допомагав військовим.

Юрій Феліпенко зіграв багато ролей у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Також зіграв головну роль - слідчого Андрія у фільмі "Кольору пристрасті".

