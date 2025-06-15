УКР
На війні загинув український актор та військовий Юрій Феліпенко

Юрій Феліпенко

Актор і військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ. трагічну звістку повідомила його дружина Катерина Мотрич.

"Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили",
– написала Катерина Мотрич.

Блогерка додала, що всі деталі прощання з Юрієм Феліпенком і дату поховання вона повідомить згодом.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення актор долучився до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

До цього Юрій сам займався волонтерством і допомагав військовим.

Юрій Феліпенко зіграв багато ролей у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Також зіграв головну роль - слідчого Андрія у фільмі "Кольору пристрасті".

+47
15.06.2025 15:36 Відповісти
+33
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
15.06.2025 15:38 Відповісти
+32
Дуже боляче і сумно прощатися з Героями України 😪😪😪
Світла памʼть Юрію та щирі співчуття його родині 😭
15.06.2025 15:42 Відповісти
15.06.2025 15:36 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
15.06.2025 15:38 Відповісти
Дуже боляче і сумно прощатися з Героями України 😪😪😪
Світла памʼть Юрію та щирі співчуття його родині 😭
15.06.2025 15:42 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦 ... а 🤡 з ОПи грає президента, та здає Українську Землю ,яку захищають справжні Актори Воїни 😢 !!!...
15.06.2025 15:42 Відповісти
Як пишеться в мемуарах, під час війни британці правдами і неправдами старалися своїх митців зберегти. Бо, скажімо, посередній скрипаль дозріває до якогось рівня років з 15.
15.06.2025 15:53 Відповісти
А строителями и металлургами сразу рождаются? Или слесарями и плотниками? Или тебе даже под такой новостью где погиб хороший человек,надо свое гавно оставить ,что в Украине все не так
15.06.2025 16:14 Відповісти
Слухай, рускій, я не винна в тому, що ти не в'їхав, про що я написала. По статистиці посередній музикант народжується один на 10 000 населення. Коротше, тобі туди, до строітєлєй.
15.06.2025 16:34 Відповісти
Ты написала какую-то херню под статьей где погиб воин,патриот своей страны. Я кстати тоже солдат ВСУ,но раз ,,русский,,значит русский. Тебе виднее.
15.06.2025 16:49 Відповісти
- Русіш культуріш?
- А *****?!
15.06.2025 17:20 Відповісти
Актор... Прожив - як зіграв, зіграв - як прожив... Завіса. Оплески. Вічна пам'ять.
15.06.2025 16:13 Відповісти
Дуже печально. Ще один українець. Та і актор був хороший.
Задонатьта на ВСУ, кому вірите.
Щоб вбити кацапа на війні.
15.06.2025 16:15 Відповісти
😥
15.06.2025 16:18 Відповісти
Чому не пишуть, що загинув тракторист, токар і тд. Чи це не люди.
15.06.2025 16:33 Відповісти
Токар? Це тепер така рідкість! Вони всі за бронюванням сидять!
15.06.2025 16:37 Відповісти
Поки ти будеш чекати, що мажорна падаль піде воювати, буряти прийдуть в твою хату.
15.06.2025 17:31 Відповісти
Хочеш таке читати - йди в Твіттер. Тут повідомляють про тих, про яких ти міг колись чути. По тій же причині є новини що якийсь футболіст пішов на пенсію. А новина про токара з сусіднього містечка, що пішов на пенсію не публікують. Бо ти не знаєш про нього. І автоматично відкинеш цю інфу.
15.06.2025 22:08 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям. Не пробачимо.
15.06.2025 16:35 Відповісти
Здається, що тільки актори, футболісти гинуть. А хто тоді захищає?
15.06.2025 16:38 Відповісти
Навіть під такою сумною звісткою мудрий нарід не омине нагоди обісрати один одного.
15.06.2025 17:04 Відповісти
Вічна слава та пам'ять тобі, Воїне! Спочивай з миром! Ширі співчуття дружині Катерині та рідним Героя!!
15.06.2025 17:08 Відповісти
Люди , схаменіться і не ображайте один одного на форумі -
це не приємно і огидно !!
Звісно , що є люди відомі і публічні , яких знає якась частина громадян ,
а є не публічні , але їх обʼєднує одна мета - це любов до своєі країни і
її захист !!
15.06.2025 17:21 Відповісти
Низький уклін Захиснику України та його Родині!
А які люди, такі й відписування!! Саветскі онуки , від отих, друх, таваріщь і брат….
Слава Україні! Памятаймо Героїв, що ЖИТТЯ поклали за свободу України, від московитів!!
15.06.2025 17:31 Відповісти
Вечная память павшим героям защитникам Украины!
15.06.2025 20:30 Відповісти
 
 